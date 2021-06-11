澳设“香港渠道” 降低港人移居澳洲门槛

（德国之声中文网）澳大利亚政府发布《2021年移民规例修订（香港）法规》，宣布为香港人专门设立一个全新签证分支Hong Kong stream（香港渠道）。按照新法规，持有澳大利亚临时工作（技术）签证（类别457）、临时技术短缺签证（类别482）或临时毕业生签证（类别485）的香港人士在持签3至4年后便可申請永久居留權，无須達到傳統計分要求。同时，申请人必须符合移民「通用條件」（Common criteria），即通過健康檢查、品格審查、未被澳洲安全及情報組織（ASIO）視為「直接或間接安全風險」、未被联邦外长視為對澳洲外交利益有影響的人士，申请人也不得被发现在申请签证期间或申请前12个月持临时签证期间，向当局提供过虚假或带有误导性资料的文件。该法规将于2022年3月5日起实施。

在收費方面，8歲或以上人士基本簽證費用為6,170澳元，如未擁有「基本應用水平的英語能力」（Functional English），需額外繳付4,885澳元，18歲以下人士則為5,145澳元。

澳大利亚在《港區國安法》实施后推出「避風港」政策

《港區國安法》去年7月1日实施后，澳大利亚于之后的7月9日為港人設「避風港」政策，延長持有香港特区护照的畢業生和临时工作签证人士的居留权至5年。

今年年初，澳大利亚总理莫里森表示，「避風港」提供的 5 年臨時簽證屆滿後，港人只需符合「經調整的資格條件」就可以可申請一款「現有的技術類別永久簽證」。

今年8月，澳大利亚「避風港」政策的对象从原有的「香港特區護照持有人」擴大至所有持有「英國國民海外護照（BNO）」的香港人。此前曾出现留澳港生因为只有特區護照持有人才可享有「避風港」政策而“不得不”繼續申領香港特區護照的问题。

留澳門檻大大降低

香港01报道说，有移民顧問指出，澳洲面對人口老化問題，新政策下較以往寬鬆，明顯想吸納更多大學生及年輕人畢業後留澳洲工作。

流亡海外的香港前立法會議員許智峯今年3月获准入境澳大利亚

流亡澳大利亚的香港前立法會議員許智峯在接受立场新闻采访时表示，雖然新政策只惠及已經有臨時簽證的人，但其實相關臨時簽證十分容易取得。就算對於目前身在香港，又未有臨時簽證的香港人來說，取得澳大利亚臨時簽證也很容易，其後可再申領永久簽證，留澳門檻大大降低。

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