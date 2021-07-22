澳记者成蕾遭捕满周年 友人发公开信关切情况

(德国之声中文网) 本周五(8月13日)是澳大利亚记者成蕾被中国警方逮捕满一周年的日子，而在周四，一群成蕾的前同事发布公开信，表达对她目前情况的担忧。他们写道：「我们相信她没有做错任何事，并对她在被拘留期间的健康丶安全和护理表示严重关切。」

身为她家庭的发言人，成蕾的侄女表示对於成蕾同事发起的公开信感到「非常感动」。她告诉澳大利亚广播公司：「我们都希望并祈祷这一切能尽快结束。」

成蕾在央视国际台的前同事马科夫斯基 (Tadek Markowski) 在接受澳广访问时表示，成蕾被拘留的消息，让该台的外国工作人员感到担忧。他说：「这确实令人震惊，我们都摸不着头绪。我认为很多人看到成蕾的照片，认为她是中国公民，但事实并非如此，她是一个澳大利亚人。」

他形容成蕾聪明而坚定，并说她有一种内在的力量，他希望能看到她度过这一难关。成蕾另一位前同事鲁伯（Rachel Ruble）表示，成蕾过去一年来一直无法呼吸新鲜空气，也无法与她的孩子交谈。她说：「我甚至无法想象，失去一年的生活，无法与年幼的孩子交谈或看他们的情况是什么样的情况。」

几位成蕾现任和前任央视国际台的同事证实，在成蕾被捕前后，大多数人都被要求签署一份「保密承诺」，该承诺称「央视国际台的任何和所有非公开数据或信息都是机密」。

该文件写道：「为避免疑问，我直接或间接收到的任何此类数据或信息，无论是否标明或显示为机密，都应被视为机密信息。除非我被央视国际台指示这样做，否则我不会试图获得保密信息。」

马科夫斯基说，他是在成蕾失踪后、她被拘留的消息传出之前，收到这份「耐人寻味」的法律文件的，他看到了两个事件其中的关联。他说：「我确实有一点恍然大悟的感觉，想到了为何『保密承诺』会被摆在我们面前。」

成蕾被捕前的最後时刻

英国卫报报导，在成蕾被捕前的两个月，她与央视国际台同事进行了一次聚餐。马科夫斯基告诉卫报，成蕾当时的情绪「非常轻松」，没有迹象表明她可能很快就会被中国的国安机构盯上。

他说，大家在聚餐期间谈到了香港话题，当时央视国际台因被认为香港相关的报导太偏颇，所以受到英国监管机构的调查。在随后的讨论中，马科夫斯基认为中国在香港的镇压行动「太狠了，也太早发动了」。

但他回忆起，成蕾坚持认为，香港现在已经回到了中国的怀抱，它只是中国的另一个省，世界其他地方不应该指望北京会永远给予香港优惠待遇。马科夫斯基告诉卫报，成蕾之所以能成为一名优秀的记者，部分原因在于她能够从不同的两个面向去理解事件。

澳广在报导中指出，在成蕾失踪前几周的最后一个微信帖子中，她发布了四张儿子和女儿的照片，当时因中国爆发新冠疫情，所以儿子女儿被送到墨尔本的亲戚家中。她在2020年7月在微信上写道：「看着旧照片，我想哭又想笑。」

她原本打算为孩子们短暂回家，但随着澳大利亚因新冠疫情关闭边界，这也让她对於与孩子分离感到越来越焦虑。她在脸书上的一篇文章中写道，她其中一个孩子在攀岩时掉了一颗牙。她表示：「另一个孩子在通过视频聊天时仍然拉着脸，但 一天比一天漂亮。」

中国当局称，成蕾于今年2月因「涉嫌非法向海外提供国家机密」而被正式逮捕，但中国官方没有公布关于指控的进一步细节或任何可能的法庭日期。

澳大利亚外交官每个月都会通过视频链接探访成蕾，最近一次是在7月26日。据称，成蕾的情况「还好」，但在过去一年中，她没有机会与她的两个孩子交谈。

澳大利亚政府和反对党表示，他们对成蕾受到拘留和她的情况感到担忧。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）说：「我们特别关注的是，在她被拘留一年后，成蕾被拘留的原因仍然缺乏透明度。」

澳大利亚反对党工党的外交事务发言人黄英贤 (Penny Wong) 说：「我们对成蕾丶她的朋友和家人--特别是她的两个孩子--表示同情。」

中国驻澳大利亚大使馆并未针对澳广或卫报提出的访问要求做出回应，但在最近的其他时间点，中国使馆曾敦促澳大利亚政府「尊重中国的司法主权」。成蕾去年被捕时，中国与澳大利亚的双边关系正处于恶化的情况，在那之后不久，两名驻中国的澳大利亚记者也因被中国国安部门找上门，而被迫到澳大利亚使馆避难，后来离开中国。

(澳广、卫报)

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