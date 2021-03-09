澳议会拒绝给中国贴“种族灭绝”标签

（德国之声中文网）本周一（3月15日），澳大利亚议会以33票对12票否决了就有关提案进行表决的动议。执政的自由党和最大在野党工党在此议题上结成同盟，阻止了表决。

绿党和其他几个无党派参议员投票支持这一动议。如果该动议得到通过，澳大利亚必须呼吁北京结束“在拘禁中心的酷刑和虐待”，停止对维吾尔人以及其他新疆少数民族的压迫。

执政党联盟和工党的参议员表示，他们并不认为此项动议是解决人权问题的最佳途径。自由党参议员德尼安（Jonathon Duniam）强调，澳大利亚对有关新疆少数族裔被失踪、大规模拘禁及强制劳动的报道持续关切。

在议会提出这一动议的无党派参议员帕特里克（Rex Patrick）则批评两大主要党派在中国人权纪录的议题上自我审查，称这是拱手让北京获得的“胜利”。他呼吁堪培拉政府对中国不能总是“蹑手蹑脚”。

“法律问题”

今年2月，加拿大和荷兰议会先后通过动议，认定中国当局在新疆压迫少数族群的做法为“种族灭绝”。此前，美国国务院于1月发布声明，称中国政府在新疆犯下「种族灭绝和反人类罪」。有关国家对中国的指责包括，再教育营内大规模拘押少数族群、强制节育、人身监控、压制民族文化和宗教等。

延伸阅读：荷兰国会通过动议:新疆维吾尔人遭"种族灭绝"

延伸阅读：加拿大国会认定中国对维吾尔人种族灭绝

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



中国官方称上述指控是“极端反华势力的世纪谎言”，强调所谓“再教育营”是“职业教育和培训中心”，在那里，少数民族的宗教信仰得到尊重，有关措施有助于消除贫困和极端主义暴力倾向。

目前由政府表态谴责中国推行“种族灭绝”的国家只有美国。其它国家尚停留在议会决议的层面。

英国议会两院也曾就这一议题进行过讨论。但今年1月，英国下院否决了上议院早前通过的“种族灭绝修正案”。该修正案拟授予英国高等法院调查他国是否犯下种族灭绝罪行的特别权力。英国首相约翰逊也表示拒绝对中国采用“种族灭绝”的说法，称这一认定是“法律问题”。

澳大利亚政府也不愿把中国的新疆政策指控为“种族灭绝”。澳外长佩恩（Marise Payne）本月早些时候在接受采访时表示，澳大利亚 “对这一表述的看法”与美国和加拿大等国“略有不同”，但正在“密切审视”发布类似声明的可能性。

去年以来，因新冠病毒溯源争议、贸易纠纷以及澳大利亚政界提出干预内政和间谍活动的指责，澳中关系跌落至数十年来的低谷。

叶宣/达扬（南华早报，SBS）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。