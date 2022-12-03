 澳議員團證實抵台 中國官媒批：「政治瘟神」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2022

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时政风云

澳議員團證實抵台 中國官媒批：「政治瘟神」

自新冠疫情爆發以來，澳大利亞首個跨黨派國會議員出訪台灣。儘管澳國總理試圖淡化爭議，稱此行為「非政府訪問」，中國官媒《環球時報》仍以英文版社論嚴厲批評，威脅此行將為台灣帶來危險。

澳大利亞訪團12月4日抵達台北，預計會晤台灣總統蔡英文。

澳大利亞訪團12月4日抵達台北，預計會晤台灣總統蔡英文。

（德國之聲中文網）台灣外交部週二（12月6日）證實，由澳大利亞跨黨派議員組成的訪團確實已於4日抵達台灣，預計進行為期5天的訪問。

訪團成員包括澳洲工黨、自由黨與國家黨聯盟共6位國會議員。前澳大利亞副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）也是訪團成員之一。

《澳大利亞人報》報導，訪團預計將會見台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮和其他部長級官員。報導指出，此次訪問行程十分低調．是為防止中國對此行表示反對並進行遊說。

台外交部發言人歐江安（Joanne Ou）則告訴法新社，基於台灣與澳洲之間的互信，台灣不便就訪團的訪問行程透露進一步的細節，僅表示訪團成員會與台方討論各種涉及雙方共同利益的議題。

一名澳大利亞駐台記者伯特爾斯（Bill Birtles）指出，台灣政府可能利用這次機會，試圖遊說澳國國會議員支持台灣加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP）。

目前北京和台北都已提交申請加入CPTPP，但上個月澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會上表示，CPTPP是「公認的」民族國家之間的協定，而台灣是一個經濟體，澳方不太可能支持其加入。但澳國政府事後又再度澄清，對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，立場並未改變。

澳國總理阿爾巴尼斯與中國領導人習近平在11月的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會進行場邊會晤。

澳國總理阿爾巴尼斯與中國領導人習近平在11月的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會進行場邊會晤。

中方回應

對於這次澳大利亞國會團訪台，中國外交部週一（12月5日）表示強烈反對，呼籲澳大利亞堅持一個中國的原則，「停止向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

訪團成員、澳大利亞議員巴克霍爾茲（Scott Buchholz）表示：「我們和台灣是朋友，不代表就不能和北京交朋友。」

而澳國總理阿爾巴尼斯3日接受《澳大利亞人報》採訪時，也重申這次出訪並非政府主導的訪問，而且長期以來，澳大利亞都有定期派議員訪台。

被問及訪團此行的意圖時，阿爾巴尼斯則回應：「我不清楚，我不會去，各位應問他們。」並表示國內主要政黨皆支持「一個中國」原則。

儘管外界解讀，阿爾巴尼斯正試圖淡化這次訪問的意義，中國官媒《環球時報》5日仍以英文版社論痛批訪團為「政治瘟神」（political god of plague and pestilence），並稱此行已經對原本漸露曙光的中澳關係帶來負面影響。

文章指出，继英國國會議員團訪台之後，澳大利亞跨黨派議員又緊接抵台，是為營造「支持台獨是社會共識」的氛圍，並批評這些國會議員綁架了自身國家的對華政策，非但不會為澳大利亞帶來利益，更將使台灣陷入危險及緊張局勢。

澳大利亞國防部長馬爾斯近日訪美，盼加快與美國的軍事合作。

澳大利亞國防部長馬爾斯近日訪美，盼加快與美國的軍事合作。

澳加強軍事力道

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）並不再此次的訪台名單中，但法新社6日報導，他近日正在華盛頓與美國國防部長會談，盼能加快與美國在軍事上的合作，以因應中國日益強硬的態度及在印太地區造成的地緣政治風險。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在一場新聞發布會上告訴法新社，「中國在整個印太地區，包括台灣、太平洋島國、東海和南海等周邊的危險行動，都威脅到了區域的和平與穩定。」

奧斯汀說，美國和澳大利亞同意增加轟炸機特遣部隊、戰鬥機以及美國陸軍和海軍在印太地區的輪調。而馬爾斯預計週末前往東京，進一步邀請日本加入美澳的聯合軍演，以加強三邊防務在印太地區的軍事合作。

（路透社、法新社、澳大利亞人報等）

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