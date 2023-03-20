澳警方曾搜查英国前试飞员住所 法官裁决合规

（德国之声中文网）澳大利亚联邦法院的一份判决书显示，该国警方去年11月搜查了英国退役试飞员基思‧哈特利（Keith Hartley）的住所，搜查与中国歼-16攻击战斗机、澳大利亚情报合作伙伴以及中国最大的航空公司相关的文件，并找到一些物品。该行动是澳大利亚警方针对西方退役战机飞行员协助训练中国军队展开的调查的一部分。哈特利曾是英国皇家空军的飞行员，曾担任“旋风”战机试飞员，退役后移居澳洲，并经营南非测试飞行学院（（Test Flying Academy of South Africa），担任首席运营官。

去年10月,澳大利亚联邦警方在新南威尔士州逮捕了涉嫌培训解放军飞行员的澳大利亚公民、前美国海军陆战队飞行员丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）。据悉，澳大利亚准备将他引渡至美国受审。

在杜根被逮捕的同一星期，英国警告数十名该国前军方飞行员停止为中国工作。英国方面还誓言要修改国家安全法，阻止前军方飞行员为南非飞行学校等中介机构工作。而澳大利亚也宣布打击前军事飞行员协助中国军队进行训练的行为。

澳大利亚法院驳回哈特利质疑警方搜查的申请

截至目前，经营南非测试飞行学院（TFASA）的哈特利尚未遭到起诉。去年11月住所遭到搜查后，哈特利对警方突袭其住所的合法性提出质疑，要求联邦法院下令撤销搜查令，并限制澳大利亚联邦警察局使用任何查获的材料。

今年4月28日，澳大利亚一家联邦法院公布了一项判决，驳回了哈特利的申请。澳洲联邦法院听取的证词显示，警方怀疑哈特利于2018年至2022年间提供中国要求或资助的军事化训练，从而触犯了法律。搜索令是为了寻找支持警方对哈特利进行调查的证据。南非测试飞行学院（TFASA）曾与中国国营企业中国航空工业集团（AVIC）有合作关系，并曾在南非训练中国飞行员，雇用数名有军事背景的西方飞行员。证词还称，哈特利涉嫌组织或协助飞行学校“向解放军飞行员提供有关军用飞机平台和军事准则，战术和战略的训练”。

法院裁定指出，警方曾寻找与南非测试飞行学院、中国解放军、4个机型的解放军战机和训练机（包括歼16战机和歼11战机）、中国航空工业集团AVIC，以及与两名个人有关的电邮和加密讯息等文件和数位纪录。这两人的身分并未公布。

根据裁定书，警方也在找与澳大利亚在五眼联盟（FiveEyes）的伙伴新西兰、加拿大、美国、英国，以及北约和澳大利亚空军相关的文件。

法官亚伯拉罕（Wendy Abraham）在裁定书中表示，“声请人并未证明搜查令无效。搜查令以合理精准度陈述了足以构成犯罪的行为。”

哈特利的辩护律师米拉里斯（Dennis Miralis）告诉路透社，他正审查法院判决，并就是否上诉寻求专家意见。他在一份声明中表示，"哈特利和南非测试飞行学院（TFASA）否认在这件事上有任何刑事不法行为。"

（路透社）

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