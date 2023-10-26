 澳警方指控华人犯罪集团洗钱数亿美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2023

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澳警方指控华人犯罪集团洗钱数亿美元

澳大利亚联邦警察局指控7人帮助一个华人犯罪集团洗钱数亿美元。调查人员称，该集团在悉尼疫情封锁期间扩张店面引起了警方怀疑，而且发现他们过着非常奢华的生活。

在澳大利亚拥有十几个网点的汇款连锁机构长江换汇（Changjiang Currency Exchange）实际上是由长江洗钱集团幕后秘密运营

在澳大利亚拥有十几个网点的汇款连锁机构长江换汇（Changjiang Currency Exchange）实际上是由长江洗钱集团幕后秘密运营

（德国之声中文网）澳大利亚联邦警察局指控7人帮助一个华人犯罪集团洗钱数亿美元。

澳大利亚警方周四（10月26日）称，在澳大利亚多个机构和美国国土安全部进行长达14个月的调查后，有关单位实施了逮捕行动。据警方表示，这是澳大利亚历史上最复杂的洗钱调查。

警方称，在澳大利亚拥有十几个网点的汇款连锁机构长江换汇（Changjiang Currency Exchange）实际上是由长江洗钱集团幕后秘密运营。

他们说，在过去三年中，该连锁机构为普通客户合法转款数十亿美元，但这些交易隐藏着非法转移的2.29亿澳元（1.44亿美元）黑钱。
警方称在悉尼疫情封锁期间，他们对这家公司产生了怀疑。

澳大利亚联邦警察局助理专员达梅托（Stephen Dametto）说：“当悉尼大部分地区（因为封锁）几乎成为鬼城时，我们的洗钱调查人员注意到长江换汇公司在市中心开设新店，更装修旧店，他们就起了疑心。”

达梅托在一份声明中说：“这只是一种直觉——感觉不对。”许多留学生和游客已经回国，长江兑换没有明显的商业扩张理由。

周三，300多名警察在全国各地进行了20次突击检查，查获了价值数千万美元的豪宅和车辆。

周四，4名中国公民和3名澳大利亚公民在墨尔本法庭首次出庭。

达梅托说：“他们过着奢侈的生活，在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶价值40万澳元的车辆，居住在昂贵的住宅中，其中一处住宅价值超过1000万澳元。”

警方称，该犯罪集团指导其犯罪客户制作虚假的商业文书，例如虚假发票和银行对账单。他们说，其中一些洗钱资金来自网络诈骗、非法货物贩运和暴力犯罪。

达梅托说，该集团甚至以每本20万澳元（约合12.6万美元）的价格购买了假护照，以备其成员随时逃离。

达梅托在声明中说：“这项调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在光天化日运作——不像其他洗钱组织那样在暗处运作。”

（美联社）

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