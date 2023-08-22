澳菲首度兩棲登陸演習 最大軍艦「堪培拉號」入陣

（德國之聲中文網）路透社週一（8月21日）報導，澳菲「阿隆演習」（Exercise Alon）包含了兩棲登陸和空中突擊演習，有1,500名澳大利亞軍方人員、1,200名菲律賓軍方人員和150名美國海軍陸戰隊員參加，後者是駐紮在澳大利亞北部城市達爾文的美軍部隊的一部分。

澳大利亞海軍的「堪培拉號」兩棲突擊艦（HMAS Canberra），以及「澳新軍團號」護衛艦（ HMAS ANZAC）已抵達菲律賓。其中，堪培拉號是澳洲最大的軍艦，本週晚些時候也將在南海與美國和日本船隻進行訓練。

根據澳大利亞皇家海軍的資料，「堪培拉號」排水量達 27,000 噸，是澳大利亞皇家海軍有史以來建造的最大船舶，可用在海陸空兩棲部署和人道主義援助與救災任務。「堪培拉號」通過可搭載登陸艇和直升機，讓1000多名人員及其武器彈藥、車輛和補給品，進行兩棲登陸。

澳大利亞國防部上週的一份聲明稱，「阿隆演習」會在菲律賓巴拉望島使用美國海軍陸戰隊的V-22魚鷹式傾轉旋翼機，進行模擬聯合空中攻擊，並在菲律賓其他地區聯合兩棲演示，以及進行砲兵和航空實彈連續射擊。

儘管「阿隆演習」只是「2023 年印太奮進」（Indo-Pacific Endeavour）的一部分，但這是澳大利亞與菲律賓首次舉行的兩棲演習，演練項目包含了從地面，空軍到海軍艦艇的行動。

根據澳大利亞國防部7月5日的說明，「2023 年印太奮進」是澳大利亞的旗艦軍演項目，而自今年7月在印度啟動以來，澳軍在接下來的4個月將與14個國家合作，以體現澳大利亞政府對區域穩定與安全的承諾。

澳菲關係升級

美國海軍新聞網（USNI News）報導，澳大利亞與菲律賓的防務關係是馬尼拉除與美國合作之外最密切的關係之一。澳大利亞與美國一樣，與菲律賓簽署了《訪問部隊協議》。這使得澳大利亞國防軍能夠在菲律賓土地上進行更複雜、更大規模的演習。

澳大利亞皇家空軍準將麥科馬克（Tony McCormack）強調，今年澳大利亞與菲律賓關係升級為戰略夥伴關係。他表示：「以東協為中心的和平、安全和繁榮的印太地區，符合我們（澳大利亞與東協）的共同利益」。

澳大利亞國防部21日發表新聞稿指出，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）將在訪問完馬來西亞後前往菲律賓觀摩重要的雙邊訓練，作為澳大利亞與印太地區國家合作的「2023 年印太奮進」演習的一部分。馬爾斯此次也將與菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）會面。

馬爾斯說：「我的訪問突顯了（澳大利亞）政府對投資我們在東南亞的伙伴關係的承諾。（澳大利亞政府）支持一個更加和平、穩定和繁榮的地區的伙伴關係」。

雖然日前爆發中國海警船以水砲襲擊菲律賓船隻，引發南海局勢再度緊張，但包含澳大利亞和菲律賓在內，此次演習的各方都意圖淡化這項演習的針對性。

路透社報導，菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner）告訴媒體，這項演習「並非針對中國」。

此外，在區域緊張局勢的背景下，澳大利亞總理阿爾巴尼斯週一（Anthony Albanese）也淡化了澳大利亞海軍部署到菲律賓進行訓練演習的情況。

「一切如常，澳大利亞在我們的地區內開展活動」。阿爾巴尼斯也表示，他將於下個月對菲律賓進行澳大利亞領導人20年來的首次訪問，討論兩國的國防和安全合作。

美日澳演習即將登場

除了「阿隆演習」之外，菲律賓安全官員上週曾透露，包含美國、日本，以及澳大利亞等三國的海軍，本週還將在菲律賓西側的南中國海海域舉行聯合訓練，以宣示他們捍衛該海域國際法秩序的決心。

兩名要求匿名的菲律賓安全官員對美聯社表示，此次三國軍演已經策劃數月之久，雖然菲律賓海軍本次將不參加軍演，但並不排除未來參加此類演習的可能性。

（澳大利亞國防部、路透社、美國海軍新聞網、美聯社等）

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