澳航CEO称其国际航班未来将引入疫苗证明

（德国之声中文网）据法新社11月24日报道，澳洲航空公司计划在疫苗获得批准后，仅允许接种疫苗的乘客乘坐该公司的国际航班。该公司负责人乔伊斯（Alan Joyce）周一（11月22日）表示，这一措施将在公众能获得疫苗之后实施。不过，包括汉莎在内的其它航空公司并无类似计划。

汉莎航空公司一名发言人称：“汉莎目前并无计划引入这样的规定，即乘客必须提供接种疫苗的证明。”这名发言人补充说，无论是疫苗的发放还是入境的前提，都属于各国政府的权限。大韩航空和日本航空公司也作出类似表态。

澳大利亚卫生部长亨特（Greg Hunt）周二则表示，入境者未来如果不想隔离14天，就需要提供接种疫苗的证明。他说：“我们的要求是，疫情期间前往澳大利亚的人要么接种了疫苗，要么接受隔离措施。”不过，他补充说，“最终的决定”尚未作出。

据德国电视一台报道，已有数百年历史的澳洲航空在新冠疫情中以损失了12亿欧元，并解雇了29000名员工中的6000人。澳大利亚在疫情中的入境限制措施属于世界上最严格的国家之一。

苗子/洪沙（据法新社等）

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