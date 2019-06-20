 澳美军演在即 中国军舰疑似靠近观察 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2019

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时政风云

澳美军演在即 中国军舰疑似靠近观察

澳大利亚国防部官员表示，本周一他们注意到中国一艘侦察船的行踪，澳方推测这艘侦察船将会驶向澳大利亚领海以外的海域观察下月即将展开的澳美联合军事演习。

Australien Soldat Symbolbild (Getty Images/I. Hitchcock)

2017年参加“护身军刀”联合军演的澳大利亚士兵

DW.COM

周一早晨，在悉尼港湾享受冬日阳光的居民吃惊地发现港内出现了多艘中国军舰。澳大利亚总理赶忙出面澄清，平抚受惊的民众。 (03.06.2019)

民调显示，澳大利亚人对中国及习近平的信任急转直下。不过，与特朗普相比，澳大利亚人对习近平的信任感还是更多一些。 (26.06.2019)

澳大利亚总理本周访问中国，被视为两国修复关系的一个重要步骤。但与此同时，澳总理宣布投入巨资建立基金，支持南太平洋岛国的基础设施建设，此举明显意在制衡中国在该地区的影响。 (08.11.2018)

（德国之声中文网）据路透社报道，下个月约25000名澳大利亚和美国士兵将在澳大利亚昆士兰海岸举行每两年一次的"护身军刀"（Talisman Sabre）联合军演。军演将使用舰载机。

澳大利亚国防部联合行动处参谋长格雷格·毕尔顿（Greg Bilton）中将说，中国这艘侦察船很可能会驶向澳大利亚东北海岸，在那里直接观察澳美军演。

毕尔顿向媒体表示："我们正在密切追踪这艘舰船。我们还不知道这艘船的目的地，但是我们假定它会停在昆士兰东海岸。我们将采取适当的措施。"

过去几个月来美中关系明显恶化，这不但和美中贸易战不断升级有关，同时中国在南中国海地区填海造岛令美国感到中国在太平洋地区的自信在不断加强。

每年约有5万亿货物船运通过南中国海地区，而中国对这片资源蕴含丰富的海域宣称拥有全部主权。但文莱、马来西亚、菲律宾、越南和台湾也分别对这片海域宣示主权。

澳大利亚和中国也在对南太平洋地区的影响问题上存在竞争。这一地区人口稀少，但蕴含丰富的海洋资源。

Symbolbild US Truppen in Australien (Hitchcock/Getty Images)

"护身军刀"（Talisman Sabre）联合军演每两年在澳大利亚昆士兰海岸举行一次

上个月初，三艘中国军舰突然出现在澳大利亚悉尼港湾，让当地人吃惊不小。当时正在所罗门群岛访问的澳大利亚总理莫里森表示，澳大利亚政府对此是知情的。他说："这是一次例行互访，此前澳大利亚海军舰队也访问了中国，而此次中国军舰是在中东执行联合缉毒后在返程期间顺访澳大利亚。"

过去20年间中国海军实力增长迅猛，北京寻求扩大自己的影响力，其中一个目标就是打造全球最强有力的海军之一。

洪沙/乐然 （路透社）

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