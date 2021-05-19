澳纽元首15月来首次真人会晤 中国成对谈焦点

(德国之声中文网) 澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison) 30日抵达新西兰，31日将与新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 举行新冠疫情爆发以来首次的面对面会谈。

两国上个月在顺利控制住国内的新冠疫情後，正式展开了旅游泡泡，这也使莫里森和阿德恩得以进行15个月来首次真人会晤。根据路透社报导，这次会谈可能会受到两国在中国相关议题上分歧的挑战。中国是澳大利亚与新西兰最大的贸易夥伴。澳大利亚与中国关系逐渐呈现对立的情况，但新西兰对北京却采取更包容的态度。

中澳贸易战 新西兰愿扮演第三方

过去几个月来，中国一直限制进口大麦丶葡萄酒和牛肉等澳大利亚产品，世界贸易组织28日表示，它们将成立一个争端解决小组来解决澳大利亚大麦进口中国的问题。

在莫里森出访前，新西兰贸易部长奥康诺 (Damien O'Connor) 表示，新西兰政府在这场中澳贸易争端中支持堪培拉。新西兰媒体援引奥康诺的话说：「新西兰在这场争端中扮演第三方的角色，因为这场争端衍伸出了一些与如何让多边贸易体系有效运作的问题。新西兰没有被要求作为第三方加入，然而，自1995年以来，我们已经成为60多个世贸组织案件的第三方，当我们看到国际贸易规则受到挑战时，我们以行动加入争端是很正常的。」

澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）也在第一时间透过声明表示欢迎新西兰支持以规则为基准的贸易体系。

在过去18个月里，澳大利亚与中国的关系降到了几十年来的最低点，澳大利亚总理莫里森曾带头呼吁对新冠病毒起源进行全球调查，澳大利亚也禁止华为参与其5G网络的建设。另一方面，新西兰持续加强与中国的经济关系，两国今年升级了双边的自由贸易协定。

两国领袖聚焦区域安全

根据澳广报导，莫里森先生在出访前向媒体表示，他与阿德恩的会晤将加强两国对区域安全的承诺。他说：「我们是五眼联盟的伙伴，我们也是澳新联盟的一部分。我们现在和过去一直支持一个有利于自由的世界。因此，我们将有机会讨论这些问题，以及我们如何加强共同的努力，以确保一个自由和独立的印太地区。」

阿德恩30日晚间在皇后镇与莫里森一同出席的一个商业活动中说，澳大利亚和新西兰「并不总是以同样的方式看待每个问题」。她说：「我们经常以不同的方式看待事情和做事情。在这个日益复杂的地缘战略环境中，紧密如家庭的关系是非常重要的，而澳大利亚就是我们的家人。」

根据澳广报导，莫里森先生在出访前向媒体表示，他与阿德恩的会晤将加强两国对区域安全的承诺。他说：「我们是五眼联盟的伙伴，我们也是澳新联盟的一部分。我们现在和过去一直支持一个有利于自由的世界。因此，我们将有机会讨论这些问题，以及我们如何加强共同的努力，以确保一个自由和独立的印太地区。」

阿德恩30日晚间在皇后镇与莫里森一同出席的一个商业活动中说，澳大利亚和新西兰「并不总是以同样的方式看待每个问题」。她说：「我们经常以不同的方式看待事情和做事情。在这个日益复杂的地缘战略环境中，紧密如家庭的关系是非常重要的，而澳大利亚就是我们的家人。」

澳大利亚和新西兰近期因中国议题使两国陷入紧张关系，这其中包含新西兰外长马胡塔 (Nanaia Mahuta) 近日表示将减少新西兰与五眼联盟成员国一同向北京施压的比例。

新西兰基督城坎特伯雷大学的中国问题专家布雷迪 (Anne-Marie Brady) 向澳广表示，澳大利亚对马胡塔言论的反应有点过於小题大作。澳大利亚电视节目「60分钟」在其30日的节目中聚焦新西兰与中国的关系，并在预告片中强调「我们以为他们是最好的朋友，但看起来现在他们为了中国的资金而选择抛弃我们。」

布雷迪说：「马胡塔的言论是针对一个问题做出的回应，但在这之前，她透过一个非常详细的演说来概述新西兰对中国的担忧。新西兰仍积极参与五眼联盟相关事务，并在除了分享情报之外的其他领域跟盟国展开很多合作。」

(路透社、澳广)

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