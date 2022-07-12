澳總理：「非常有信心」索羅門不會有中國基地

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese​​）週四（7月14日）接受當地電視台訪問時，信心十足地表示，儘管索羅門群島與中國早前簽訂令外界憂慮的安全協議，但他「非常有信心」，索羅門群島不會出現中國的軍事基地。

阿爾巴尼斯在澳大利亞第九頻道電視台一個節目上如此回應。受訪的前一天（13日），阿爾巴尼斯才剛與索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）於太平洋島國論壇進行單獨的雙邊會談。

根據《衛報》報導，阿爾巴尼斯說：「我昨天與索加瓦雷總理進行了非常有建設性的會晤。而且昨晚和他坐在一起吃飯。...我們需要做的事之一，就是在澳大利亞和我們在太平洋地區的朋友之間，建立個人關係。」 他續稱：「要確保我們的利益，但也要確保他們的利益得到保護。」

根據澳洲新聞網，阿爾巴尼斯在節目上被主持人開玩笑問道，他在與索加瓦雷會面擁抱時，是否有低聲偷偷地對他說要「撕毀與中國的安全協議」，阿爾巴尼斯回應：「不，你看，他們是一個主權國家。我們必須尊重這一點。」

阿爾巴尼斯稱索羅門群島是一個「主權國家」，但也稱澳大利亞已明確表示其「利益是什麼」。阿爾巴尼斯說： 「很明顯，在澳大利亞和昆士蘭如此接近的地方建立一個軍事基地不會符合澳大利亞的利益。」

不過阿爾巴尼斯沒有進一步說明，他是如何排除中國在索國建立基地的可能性。

太平洋島國論壇

阿爾巴尼斯與索加瓦雷週三（13日）在斐濟的太平洋島嶼論壇首次會面，兩人進行了單獨的雙邊會談，談論了地區安全和氣候變化問題。

中國與索國簽署安全協議後，阿爾巴尼斯一直試圖重塑澳大利亞與太平洋鄰國的關係。週三會面是兩人第一次會面，阿爾巴尼斯與索加瓦雷張開雙臂致意，兩位領導人笑著禮貌相擁。索加瓦雷熱情回應之餘，也在談話中暗指兩國之間的緊張關係。他說：「我們是一家人，雖有問題（但）這使這個家庭變得強大。」

阿爾巴尼斯會後表示，氣候變化是太平洋國家的「頭號」問題，因為這已「威脅到他們的生存」，並指出他執政下的澳洲政府，擁有更高的減排目標。

與此同時，阿爾巴尼斯補充稱，他「非常有信心」，澳大利亞 「能夠繼續成為太平洋國家的首選安全夥伴」，並列舉了包括基礎設施建設和保護漁業資源等澳大利亞能提供的其他好處。

今年4月，索羅門群島與中國簽訂安全協議，這使得傳統上在該區域佔有優勢影響力的澳大利亞政府感到震驚。堪培拉擔心，中國可能會藉此協議在離澳大利亞東海岸不到2000公里的地方，建立一個軍事基地。

對此，索國總理索加瓦雷此前已表示，排除了中國建設基地的可能性，並指責澳大利亞希望就索羅門群島與中國的雙邊交易進行磋商，但澳大利亞在簽署AUKUS之前，也沒有徵求太平洋地區的意見，這是一種「虛偽」行為。

美中角力

澳索領導人會晤的同一天，美國副總統哈里斯（Kamala Harris）在太平洋島國論壇會議上宣布，拜登政府將「大幅加深」與太平洋島國關係，未來十年美國將把在太平洋地區的支出增加兩倍，並將在湯加和基里巴斯兩國增設新大使館，為該地區製定首個國家戰略。

對此，阿爾巴尼斯表示，歡迎美國對該地區的重大承諾。中國外交部則一貫暗指美國「拉幫結派」。

中國外交部發言人汪文斌週三（13日）在例行記者會上回應稱，「樂見世界上有意願的國家為太平洋島國發展振興提供更多支持」，但中方同時認為，「任何國家同島國的合作都應當秉持開放包容原則，不針對第三方或損害第三方的利益，不能嘴上說著開放包容，背地裏卻拉幫結派、拼湊『小圈子』」。

汪文斌並喊話表示，注意到美方有官員表示「不要求島國在中美之間選邊站隊、有關的合作也不針對中方」，「希望美方說到做到」。

（衛報、澳洲新聞網、中國外交部）

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