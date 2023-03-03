 澳總理訪印 推動合作抗中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2023

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澳總理訪印 推動合作抗中

澳大利亞總理阿爾巴尼斯週三率領代表團訪問印度，希望平衡中國的貿易和影響。他先前在一場論壇上曾說，如果中國政府邀請他前往，他也願意出訪中國。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯於週三訪問印度，圖為2022年他出訪印尼時的資料照

澳大利亞總理阿爾巴尼斯於週三訪問印度，圖為2022年他出訪印尼時的資料照

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯 （Anthony Albanese）週三（3月8日）率領貿易代表團出訪印度，分析人士稱，此行不僅是為了實現經濟多元化和對抗中國，也是為了贏得國內的印度社群選票。

香港《南華早報》週三報導， 阿爾巴尼斯將與邀請他訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，討論兩國之間的貿易投資、可再生能源、科技、國防和安全合作等議題。

「我們兩國有著悠久的歷史——我們的民主價值觀將我們聯繫在一起，並因真誠的友誼和激烈的體育競爭而活躍起來」，阿爾巴尼斯先前在悉尼舉行的一次商業峰會上發表講話時說。

在2021年至2022年間，印度是澳大利亞第六大商品和服務貿易夥伴。

阿德萊德大學國際政治高級講師查可（Priya Chacko）表示，澳大利亞和印度兩國迅速發展的關係超越了貿易往來，它是為了對抗中國，以及贏得澳大利亞選民的支持。

查可說，「澳大利亞還有其他朋友，他們志同道合，（因此）將幫助澳大利亞反擊中國的強勢和經濟主導地位」，此外，「也可能存在選舉強制和對正在增長的印度僑民的吸引力」。

阿爾巴尼斯先前在上述的峰會上表示，他所率領的包含25位首席執行官的代表團，將是澳大利亞貿易夥伴中人數最多的代表團之一。

儘管分析人士表示，印度無法在貿易方面取代中國，但這一領域的談判很快就出現了轉機。兩國去年簽署了《澳大利亞-印度經濟合作貿易協定》（FTA），結束了因挫折和分歧而受阻的10年談判。

上個月，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）宣布成立「澳印關係中心」，這是一個加強澳大利亞與印度在商業和研究等領域關係的國家平台。同時，作為四方安全對話的合作夥伴，兩國的防務關係更上一層樓。2020年澳大利亞與印度、日本和美國一起參加了海軍演習。

彭博社報導，阿爾巴尼斯還將與莫迪討論中國的軍事和經濟自信。這是他自2022年5月上台以來首次訪問印度，也是自2017年以來首次有澳大利亞總理訪問印度。

去年五月在日本東京舉行的四方安全對話，美日印澳四國領導人皆出席（資料照）

去年五月在日本東京舉行的四方安全對話，美日印澳四國領導人皆出席（資料照）

澳總理願意訪問中國

《澳大利亞金融評論報》週二（7日）報導，阿爾巴尼斯先前也在悉尼的論壇上表示，如果中國政府邀請，他願意前往中國，但他也說，如果與北京存在分歧，他的政府將保護國家利益。

他在這場峰會上表示：「我們將在力所能及之處與中國合作、在必要之處與中國合作」。

報導說，儘管自去年11月在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間會見中國國家主席習近平以來，坎培拉與北京的關係有所緩和，但阿爾巴尼斯尚未宣布何時將正式訪問中國。黃英賢已於去年12月訪問了北京。

阿爾巴尼斯說，兩國相互接觸符合中國和澳大利亞的利益，「向中國出口符合澳大利亞的利益，但接收我們在澳大利亞生產的優質產品也符合中國的利益」。

（香港《南華早報》、彭博社、《澳大利亞金融評論報》）

澳大利亞總理阿爾巴尼斯去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤（資料照）

澳大利亞總理阿爾巴尼斯去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤（資料照）

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