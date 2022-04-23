澳總理：若中國建立索羅門軍事基地將越紅線

中國與索羅門群島的安全協議成為澳大利亞下月大選的重點議題之一。現任總理莫里森嚴辭聲明，若中國在索羅門群島設置軍事基地，將觸碰澳大利亞和美國的「紅線」。
（德國之聲中文網）澳大利亞廣播公司報導，澳大利亞總理莫里森週日（4月24日）表示，中國在索羅門群島興建軍事建地將會觸及澳大利亞的「紅線」。他說：「我們與美國和紐西蘭等伙伴有同一條紅線，美國在此議題上當然也一樣。」他重申：「我們不會讓中國海軍基地出現在自家門前。」
不過莫里森沒有明言，如果自己連任而中國真的設立了軍事基地，澳大利亞會如何反應。他僅引述索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）稱此情況不會出現：「所以明顯地，他也有與我們一樣的紅線。」他指中國和索羅門群島的合作，不止令澳大利亞憂心，斐濟和巴布亞新幾內亞等區域國家也身同感受。
澳大利亞將於5月21日舉行大選，莫里森希望在這次競選中突出他的國安工作履歷。但莫里森政府在中索協議一事上飽受抨擊，批評者視此為自二次大戰以後，澳大利亞在太平洋地區遭遇的最大外交挫敗。
在野工黨批評當局應該更早行動，例如在去年協議開始醞釀時就應該派外交部門出訪索羅門群島。澳大利亞廣播公司報導，工黨影子外長黃英賢（Penny Wong）承諾，如若工黨勝出選舉，會增加外交經費援助太平洋地區國家。
另外，澳大利亞國防部長彼得達頓（Peter Dutton）受訪時，將中國的成功歸因於不平等競爭環境，指澳大利亞政府無法與中國使用的策略匹敵。
達頓向英國天空電視台表示：「如果你看看在非洲發生的事，賄賂正在上演，而我們永遠無法與那種劇本競爭。」他沒有提出具體證據，也無證實中國有沒有對索羅門這麼做，但他指稱：「中國非常有野心地實行外部干預，準備好付賄款來換取成果和擊敗其他談判中的國家，這就是現實中的現代中國。」
中國政府上週表示，已與索羅門群島簽署了一項安全協議。中索安全協議令美國及其太平洋地區盟國——澳大利亞和新西蘭，擔憂中國在該區的影響力日益擴張。
中國稱安全協議會有助索羅門群島維持社會秩序、應對自然災害和提供人道援助，強調不會對美國構成威脅。索羅門群島則表示，協議不會削弱區內和平。
就澳大利亞官員的言論，路透社向中國和索羅門群島駐坎培拉大使館查詢但未獲回應。
（澳大利亞廣播公司，路透社）
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美国周五警告说，如果中国在战略要地所罗门群岛上建立军事基地，美国将作出“相应的回应”。 所罗门群岛总理保证，与中国签署的协议不包括建立任何军事基地。
美國代表團即將出訪索羅門群島、聚焦討論中國議題的前夕，中國外交部週二（4月19日）閃電宣布，中方已與索羅門群島簽署一項安全協議。美國及其盟友欲防堵中國在南太平洋擴張勢力，已先被北京再下一城？