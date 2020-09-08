澳籍记者成蕾被捕 被控泄漏中国国家机密

(德国之声中文网)根据澳大利亚广播公司（ABC）的报导，澳洲籍华裔主播成蕾在中国被拘留六个月後，被中国政府以「非法或意图提供国家机密给外国机构或个人」逮捕。

她的侄女路易莎（Louisa Wen）在接受ABC采访时说，她不认为成蕾会做意图伤害国家安全的事，并说成蕾很可能自己都不晓得为何陷入其中，「我希望澳洲政府可以有更多的行动让她获得释放丶得以回家。」

目前，成蕾11岁的女儿和9岁的儿子与他们的奶奶住在墨尔本。2020年初，北京的学校因为新冠疫情而关闭，於是成蕾就先将他们送回澳大利亚墨尔本，但她没料到的是，自己会在去年的8月13日被拘留。

「当我们刚被通知成蕾遭到拘留时，我们全都很震惊。」路易莎说，家人们对这个案子并不了解，「但我们确实知道她已经被拘留五个半月了，而且她的状况越来越糟。」



「希望中国官方可以对她的困境表现一点点恻隐之心。」路易莎说，成蕾9岁和11岁孩子已经大到能够稍微理解为什麽妈妈不在这里丶无法联系他们。「但我感觉孩子们还没能全然理解现况，所以对他们来说，想着现在到底发生什麽事，是很残酷的。」

在中国出生的成蕾，9岁随着父母亲移民到澳大利亚墨尔本。她曾经在新加坡的CNBC（美国消费者新闻与商业频道）与中国的国家电视台从事商业新闻工作。一名曾与她共事的同事艾蜜莉（Emily Angwin）曾说：「她活泼丶聪明又有礼貌，非常非常好相处。」

成蕾案調查恐持續數月

去年12月，在彭博（Bloomberg）北京分社工作的中国记者范若伊（Haze Fan）同样也被中国政府拘留，她一样是被中国官方指控涉嫌危害国家安全。澳大利亚驻北京的前任大使芮捷锐（Geoff Raby）说，成蕾的这个案件可能与中国国内的政治议题比较相关，而非中国与澳洲之间的紧张关系。

澳洲外长佩恩（Marise Payne）8日说，中国政府上周向澳洲表示，成蕾在2月5日被捕，这也代表中国将对她的所作所为展开调查，她预期该调查可能会持续数月。ABC指出，在某些涉及国家安全的案例当中，搜查人员会利用延长拘留的时间，来收集更多证据。

据ABC先前的报导，成蕾长期处於受到监视居住的状态，也无法接触律师。佩恩在声明中强调，澳洲大使馆的官员多次经由中丶澳双边的领事协议访问成蕾，最近的一次访问是在1月27日，澳洲政府会持续要求中国以确保成蕾被妥当丶人道地对待。

去年9月，中国外交部发言人赵立坚说：「澳籍人员成蕾因涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，近期被有关部门依法采取强制措施，并进行审查。」现阶段，中国官方尚未提供关於该案的细节，但根据中国法律，最坏情况她可能受到终身监禁。

李玟仪/杨威廉（综合报导）

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