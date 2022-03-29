 澳籍记者成蕾秘密受审 将择期宣判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2022

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澳籍记者成蕾秘密受审 将择期宣判

澳大利亚籍华裔记者成蕾被控为境外非法提供国家秘密案，周四在北京开始法庭审理。中国方面以案件涉及国家机密为由，拒绝外交官旁听。

Cheng Lei成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作

成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作

（德国之声中文网）澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher)在北京第二中级人民法院外对记者表示，他被拒绝进入法庭，理由是案情涉及国家机密。他说：“这种做法令人非常担忧和不满，我对此感到非常遗憾。我们对秘密庭审的法律效力没有信心。”

傅关汉表示，澳大利亚将根据澳中两国的领事协定，继续捍卫成蕾的权益。中国外交部发言人汪文斌周四在外交部例行记者会上回答相关提问时已证实，北京市第二中级人民法院今天一审不公开开庭审理了成蕾为境外非法提供国家秘密一案，成蕾及其辩护律师到庭参加诉讼，目前案件正在审理过程当中，法院将择期宣判。 

成蕾曾是中国环球电视网（CGTN）英语频道的主播，2020年8月失踪，去年2月被中国当局以涉嫌"非法向海外提供国家机密"正式逮捕。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）上周在一份声明中说："澳大利亚政府定期对成女士的福祉和拘押环境提出严正关切。"她还证实澳洲工作人员周一已与成女士会面。

佩恩说，"我们希望按照国际规范，达到公正审判、程序正义和人道待遇的基本标准。"

成蕾是中国环球电视网（CGTN）英语频道观众一张熟悉的面孔，访问过全球各地的知名企业家。目前尚不清楚中国指控她的更多细节。

佩恩说："我们还要求允许澳大利亚官员出席3月31日成女士的庭审，这符合中国在澳中双边领事协议中的义务。"

成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作。

成蕾是澳大利亚公民。中国不允许双重国籍。

观看视频 03:04

记者是寻找真相的职业

政治动机？

如果被认定违反中国的国安法，成蕾可能会面临严厉的惩罚，最高可判处无期徒刑。

成蕾被拘押的时候，澳大利亚和中国之间的关系正陷入紧张状况。同时，中国未公布对她提出指控的更多信息。外界猜测她的被拘是出自政治动机，或是中国政府以人质对澳洲政府进行报复。

澳大利亚实施《反外国干涉法》，阻止中国在敏感领域的投资，并调查中国对澳洲公共生活的渗透，澳洲政府还要求对新冠疫情进行溯源调查。中国政府对这些事项均作出了愤怒的回应。

就在澳大利亚当局对中国官媒记者的住所进行突击检查之后不久，成蕾在中国遭到拘押。

她的被拘在中国的外国记者圈内引起震动。另外两名驻华澳洲记者伯特斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）在被约谈有关成蕾的问题之后逃离了中国。

在成蕾被拘押数月之后，中国政府还以涉嫌危害国家安全为由，拘留了彭博社北京分社的一名中国籍雇员范若伊（Haze Fan)。

（法新社）

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