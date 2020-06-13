澳籍男子在华获死刑 堪培拉艰难交涉

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周一（6月15日）表示，澳政府与中国有关部门就此案在多种渠道保持接触。他说，对澳大利亚公民在中国被判死刑感到悲伤。澳外交部长佩恩（Marise Payne）周末已对此发表声明，重申澳大利亚反对对任何罪行使用死刑。

广州市中級人民法院上周三（6月10日）对澳大利亚籍被告吉萊斯比（Karm Gilespie）走私毒品案作出一审判決，以走私毒品罪判处其死刑，并沒收个人全部财产。根据中国法律，他有10天时间提出上诉。

曾居悉尼的吉莱斯比当过演员，后从事投资指导。据中国媒体报道，他于2013年末因携带7.5公斤冰毒在广州白云机场被捕。但中国、澳洲当局和吉莱斯比的家人一直没有对外界公开此案。吉莱斯比的朋友对澳大利亚媒体表示，完全不知道他被捕一事，对他的突然消失感到不解。

澳大利亚外长佩恩表示正为吉莱斯比提供领事协助，但没有解释为何多年来对此案秘而不宣。



周一，吉莱斯比的家人通过外交部发表声明，称对他的遭遇极为悲伤，并请求他的友人不要再对他的境况发表猜测，这样作"无助于他的案子"。声明称，家人不会做出任何公开置评，希望媒体"在此艰难时刻尊重我们的隐私"。

北京：无关双边关系

对吉莱斯比的死刑判决可能给困难重重的澳中外交和经贸关系雪上加霜。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是留澳国际学生和游客的一大主要来源。但是近年来，两国关系陷入低谷，尤其在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，中国反应强烈，澳中关系进一步恶化。

北京随即宣布对澳大利亚农产品征收关税，并以澳国内"针对亚裔的歧视性事件"增加为由，向中国公民发布旅游和留学警告。澳总理斯莫里森则驳斥有关种族歧视的指责，称之为"一派胡言"，并表示，他的政府"绝不会向威胁屈服"，"也不会出卖我们的价值观，无论胁迫来自何方"。





中国外交部发言人赵立坚

中国外交部发言人赵立坚周一否认吉莱斯比一案与中澳双边关系有关联，称中国司法机关"对不同国籍的罪犯均依法作出处理"。他强调，中方将继续依法保障涉案人员合法权利，并按照有关国际公约和《中澳领事协定》为澳方领事探视提供便利。

据法新社报道，赵立坚还补充说，他不清楚探视活动是否会因目前的防疫措施受到限制。在被问到中方是否会考虑澳方提出的减刑的有关交涉时，赵立坚表示，"中国司法机关严格按照中国法律，依照法律程序独立办案。澳方应切实尊重中国的司法主权"。

澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周日也表示，澳大利亚人不应执意把对吉莱斯比的死刑判决看作是中国的报复行动。但澳洲发行量最大的报纸《澳大利亚人》（The Australian）的国际版主编谢里顿（Greg Sheridan）则把这一判决视为"北京继续对澳大利亚做出激烈和恶意的惩罚"。