 澳籍作家遭中国拘捕3年：健康恶化恐死在狱中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2022

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澳籍作家遭中国拘捕3年：健康恶化恐死在狱中

澳大利亚公民杨恒均2019年于中国机场被捕后已被拘禁三年，在狱中因无法受到良好的医疗照顾，健康状况正在恶化，家人担忧他的生命安全，要求北京审理应公开透明。

Yang Hengjun, australischer Schriftsteller

杨恒均已被中国当局关押三年，身体状况正持续恶化。

（德国之声中文网）「他们不把我当人看，折磨我，我不知道为什么会这样，根据中国法律我是无罪的，」被拘禁在中国的澳籍华裔作家杨恒均，在狱中写下过去三年的经历。

周三（19日）将是杨恒均被关押满三年的日子，他的家人与朋友担忧他可能会因为无法得到适当的医疗照护而死在狱中。

三年前，杨恒均在广州机场遭当局逮捕，并被指控犯下间谍罪，但他坚称自己是无辜的。在被捕前，杨恒均在澳大利亚主要创作间谍题材小说，曾在台湾出版三部长篇小说。

同时，他也是名博主，题材以中国公民社会、政治发展为主，曾经拥有大量读者。杨恒均有个外号叫「民主小贩」，近年作品没有直接批评中国政府。

他在监狱里的一份口述声明中指出：「有时我很悲观，有时我很乐观。」这份声明是在他被蒙眼并被带回到牢房前所作出的。

否认罪行

杨恒均在声明中写道：「我相信，我没有做他们所说的事情。我知道，我的律师知道，我想法官也知道。」

他称自己在狱中遭受「酷刑」，并已经历上百次的审讯，他仍表示自己没有针对任何指控进行认罪。这似乎也导致了中国持续延后对他的判决，目前杨恒均的判决应会在4月9日前作出。

54岁的杨恒均在被拘留两年多后，于2021年5月27日在北京举行闭门开庭审理。他为自己的辩护做了简短的发言，告诉法庭他是「百分百无辜的」，并提交了大约100页的证据和证词来支持他的说法。

除了杨恒均本人外，澳大利亚政府也拒绝接受对北京的指控。澳大利亚驻中国大使表示，对杨恒均的监禁已经构成了「任意拘留」。

审判不透明

杨恒均的家人、朋友和支持者纷纷表示，他们对杨恒均不断恶化的健康状况极为担忧，并认为他必须被保释、接受治疗并返回澳大利亚。然而，在宣判之前，他被释放的可能性似乎不大，因为判决已被一再推迟。

China | Spionagevorwürfe | Fall Yang Hengjun | australischer Botschafter Graham Fletcher vor der Gerichtsgebäude

楊恆均遭中国当局控告間諜罪，2021年5月在北京闭门开庭审理。澳大利亚驻华大使及其他外交人员当时被拒絶进入审讯现场。

中国一直表示，对杨恒均的拘留和审判是依法进行的，并指责澳大利亚在为杨恒均辩护时进行了「严重干涉」。

「中国司法机关严格依法办案，充分保护相关人员的合法权利，」中国一名发言人在审判前说，「澳方应尊重中国的司法主权，不以任何形式干涉中国司法机关依法办案」。

杨恒均从狱中发出的声明中称，「我希望中国政府公开我的案件，并予以公布。向世界、澳大利亚政府和国家提供细节。我们应该申请公开此案，让大家可以看到。」

他指出，「他们说这是间谍活动。我希望这只是中国的司法腐败。」目前杨恒均仍被禁止向写信给律师、家人和朋友，也不能收他们的信。

在狱中，杨恒均能观看中国国营电视频道和一些经批准的书籍。现在所住的拥挤牢房没有阳光，必须整夜开灯，里面有一个共用厕所，地板很硬，没有什么空间可以活动或伸展。

健康正恶化

杨恒均的健康状况正在严重恶化，据称，他有严重的痛风、高尿酸、高血压、视力受损和头晕的问题。

根据2021年下半年的一份最新报告称，「持续的疲劳意味着他只能进行短时间的运动。此外，由于他会头晕目眩，有时无法行走，有时在户外活动的一小时内，只能站在原地不动」。另外，血液测试显示杨恒均的肌酐水平迅速上升，提高了他的肾脏衰竭风险。

朋友和家人说，杨恒均不断恶化的健康问题并未得到适当治疗。 「我们担心杨被剥夺了适当的治疗。」

「我们知道他不信任狱方给他的药物，但他的确没有理由信任。杨恒均绝不能像其他许多为中国人民未来而努力的作家、艺术家和知识份子，像是（诺贝尔奖获得者）刘晓波那样，因无法获得妥善医疗照护而死在狱中。」

杨恒均的博士生导师冯崇义教授说，杨恒均原本人是健康的，「但他的病情已经大大恶化，而且没有得到适当的治疗」。

China Yang Hengjun Global Media Forum 2009

杨恒均曾是中国外交官，也曾任中国特工，之后在香港的私营部门工作，并移居澳大利亚。

「我们对他非常担心」

人权观察澳洲部主任伊莲・皮尔森（Elaine Pearson）说，中国的看守所和监狱的条件很差，只有最基本的医疗服务。

「我们非常担心，杨恒均遭拘留加剧他的医疗问题，监狱里的医疗也不充分。中国政府应立即无条件释放他。」

皮尔森说，有一份「很长的人权捍卫者名单」，他们正被关在中国的拘留所里，又或是在被获释后不久死亡。

「在中国，遭到拘留不是被叛死刑。澳大利亚政府应该尽其所能说服中国当局释放杨恒均，以及成蕾和其他被任意拘留的人。」

澳大利亚外长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）表示，政府对杨恒均受审后，判决多次延迟表示关切。佩恩在一份声明中说：「杨博士和澳大利亚政府都没有获得与他的指控或调查有关的细节。这使我们进一步认定，这构成了对澳大利亚公民的任意拘留。因此，我们呼吁立即释放杨博士并将其送回澳大利亚。」

佩恩说，政府将继续为杨的利益和健康状况辩护。 「澳大利亚也极为关注杨博士的健康。我们呼吁中国当局履行义务，确保为他的身体和精神健康提供所有必要的治疗。」

杨恒均是谁？

杨恒均又名杨军，出生在中国中部的湖北。他曾是中国外交官，也曾任中国特工，之后在香港的私营部门工作，并移居澳大利亚，然后到美国，在哥伦比亚大学担任访问学者。

据路透社报道，杨恒均在2011年写给昔日老师冯崇义的一封长信里透露，自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力达10年，并在香港和华盛顿工作。

作为一名间谍小说作家，十多年来，他一直是一名受欢迎的博客作者、政治评论家和中国民主改革的倡议者。2002年成为澳大利亚公民的杨恒均2019年1月与家人飞抵广州。他的妻子和孩子得以进入中国，但当局将杨恒均从飞机上护送到拘留所。此后，他一直失去自由。

（卫报、悉尼晨鋒報、澳洲廣播公司等）

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