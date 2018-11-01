 澳砸亿元抗衡中国 南太平洋谁与争锋？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2018

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时政风云

澳砸亿元抗衡中国 南太平洋谁与争锋？

近年，中国透过优惠贷款逐渐扩大在太平洋地区的影响力。澳大利亚为了制衡中国势力，决定模仿他的做法，用金钱利诱吸收他的伙伴。

Tokio Marise Payne Verteidigungsministerin Australien (picture-alliance/AA/D. Mareuil)

即将与中国外长会面的现任澳大利亚外长佩恩，曾担任过澳大利亚国防部长，图为她拜访日本时受到军礼欢迎

(德国之声中文网) 为了抗衡中国的势力扩张，澳大利亚首相莫里森计划週四(11月8日)宣布，澳大利亚将成立20亿澳币(1.6亿美金)的基金，为太平洋岛国的基础建设提供贷款。

太平洋岛国人口稀少但是拥有丰富天然资源。中国和澳大利亚多年来都一直争取区域性的影响力，例如中国从2011年至今已经花费13亿美元在优惠贷款和礼品上，成为仅次于澳大利亚的第二大金主。西方国家担忧太平洋岛国会因为被债务压垮，沦为中国的债奴。

首相莫里森预计在昆士兰發表演讲時公佈此計劃。「这20亿澳币的基础建设方案，将大幅提升澳大利亚支持东帝汶和太平洋岛国硬体設施发展的力道。」他的演讲稿提到﹕「这个方案包含通信网络、能源、运输、水利等工程，把我们的捐款再推进一步。」

外交政策学者认为，澳大利亚的新基金将再次考验已经降到冰点的中澳关系。墨尔本莫筹伯大学国际关系教授毕斯里(Nick Bisley)表示﹕「现在重点是，澳大利亚在实施这些曾经惹恼中国的政策时，是否还能跟中国保持良好关系。」

Karte australische Flüchtlingslager Manus Nauru DEU

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五月，澳大利亚曾宣布要斥资2亿元美金，帮助巴布亚新几内亚和所罗门群岛建造海底电缆，原因是这两个国家对中国华为的技术存有国安疑虑。这个月稍早，澳大利亚又打败了竞争对手中国，成为协助巴布亚新几内亚建设海军基地的国家

週四，澳大利亚的外长马里斯佩恩(Marise Payne)将和中国外长王毅见面。这是两年来双方外长首次见面，外界將觀察中澳关系會否有望缓和。

羅法/李芊(综合报道)

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