澳洲首以《反外国干预法》起诉华人社团领袖

（德国之声中文网）澳大利亚警方首次动用《反外国干预法》，起诉65岁的华人社团领袖杨怡生（Duong Di Sanh，又名Sunny Duong），指他与一个外国情报机构有联系。

杨怡生周四（5日）下午在墨尔本地方法院出庭，被控准备实施外国干预罪（preparing for a foreign interference offence），最高可判囚10年。他获准保释，明年3月再出庭。

澳大利亚广播公司（ABC）报导，杨怡生在墨尔本东南部华人社区赫赫有名，是墨尔本澳华历史博物馆的副主席，也是大洋洲越南柬埔寨老挝华人团体联合会主席。他被认为与中国和平统一促进委员会有关，该会由中共中央统战部控制。

联邦警察局称，与澳大利亚安全情报组织（ASIO）共同领导的打击外国干预工作组（Counter Foreign Interference Taskforce, CFI），一年前已开始对杨怡生展开调查，这次起诉他是采取预防措施，在早期阶段破坏其活动。

当局强调，外国干预有违澳大利亚国家利益，触犯民主的核心，「这是腐败及欺诈，超越了政府进行的常规外交影响」。

多次突击搜查

澳大利亚在2018年通过《反外国干预法》，要求政治说客申报是否为别国服务，并大幅加重间谍活动的刑罚，外界认为是针对中国的渗透。

澳大利亚安全情报组织曾多次警告，外国干涉的威胁一直在加剧，其年报写道：「澳大利亚社会几乎每个领域都是外国干预的潜在目标，这种威胁的表现形式各不相同，但同样不可接受。」

澳大利亚探员搜查亲中议员莫泽马尼寓所

今年6月，当局曾突击搜查新南威尔斯省工党议员莫泽马尼（Shaoquett Moselmane）的办公室。他被指是中国代理人，2009年当选以来9次接受私人资助访问中国，曾在议会活动上称中国是西方世界秩序的受害者，中国「需要增加对环球媒体的控制」，又多次赞扬中国的抗疫成就及批评澳大利亚对华政策。

而在9月，澳大利亚情报人员突击搜查中国驻澳记者寓所，没收他们的手机及电脑。当局又注销中国学者陈弘丶李建军的签证，指两人涉嫌对澳大利亚国家安全构成风险。

中国方面，当局在8月扣查中国环球电视网（CGTN）澳籍华裔记者成蕾，9月初国安人员讯问澳大利亚广播公司记者博图斯（Bill Birtles）及《澳洲金融评论报》记者史密斯（Michael Smith），两人逃到澳洲驻华使馆避难，数天后紧急撤离中国，意味着澳媒驻华记者清零。

中方也禁止澳大利亚学者周安澜（Alex Joske）和汉密尔顿（Clive Hamilton）入境，官媒《环球时报》称他们为「反华学者」，中国外交部则指，中方坚决反对打着学术幌子蓄意抹黑攻击中国的行为。

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李澄欣/杨威廉（综合报导）

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