 澳洲首以《反外国干预法》起诉华人社团领袖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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时政风云

澳洲首以《反外国干预法》起诉华人社团领袖

中澳关系持续紧张，澳大利亚情报部门近月大力打击中国渗透，继中国记者丶学者及亲中议员后，华人社团领袖也成为调查对象。

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

澳大利亚在2018年通过《反外国干预法》，把外国干预国内政治列为罪行，外界认为是针对中国。

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研究发现，北京运用统一战线系统去控制政治代表性与中国内部各族群的发言权。此外，近期中国的海外活动显示，统一战线系统也成为中国海外扩张的利器。

澳大利亚议会一委员会调查移民社区问题，日前举行听证会，邀请3名华裔澳籍公民出席，并要求他们谴责中共，但遭拒。这些华裔人士批评此情颇似“麦卡锡主义”。

中澳持续交恶，继澳大利亚活龙虾被卡关後，再传出中方叫停7类进口商品。中澳贸易战将何去何从？

一名澳大利亚前驻华记者表示，两年前，他本人在中国遭遇种种威胁和恐吓，中国当局甚至一度威胁逮捕他14岁的女儿。因工作环境日益险恶，澳大利亚驻华记者目前已经全部离开中国。

（德国之声中文网）澳大利亚警方首次动用《反外国干预法》，起诉65岁的华人社团领袖杨怡生（Duong Di Sanh，又名Sunny Duong），指他与一个外国情报机构有联系。

杨怡生周四（5日）下午在墨尔本地方法院出庭，被控准备实施外国干预罪（preparing for a foreign interference offence），最高可判囚10年。他获准保释，明年3月再出庭。

澳大利亚广播公司（ABC）报导，杨怡生在墨尔本东南部华人社区赫赫有名，是墨尔本澳华历史博物馆的副主席，也是大洋洲越南柬埔寨老挝华人团体联合会主席。他被认为与中国和平统一促进委员会有关，该会由中共中央统战部控制。

联邦警察局称，与澳大利亚安全情报组织（ASIO）共同领导的打击外国干预工作组（Counter Foreign Interference Taskforce, CFI），一年前已开始对杨怡生展开调查，这次起诉他是采取预防措施，在早期阶段破坏其活动。

当局强调，外国干预有违澳大利亚国家利益，触犯民主的核心，「这是腐败及欺诈，超越了政府进行的常规外交影响」。

多次突击搜查

澳大利亚在2018年通过《反外国干预法》，要求政治说客申报是否为别国服务，并大幅加重间谍活动的刑罚，外界认为是针对中国的渗透。

澳大利亚安全情报组织曾多次警告，外国干涉的威胁一直在加剧，其年报写道：「澳大利亚社会几乎每个领域都是外国干预的潜在目标，这种威胁的表现形式各不相同，但同样不可接受。」

Australien Sydney Hausdurchsuchung bei Shaoquett Moselmane Labour Party (Reuters/AAP/B. De Marchi)

澳大利亚探员搜查亲中议员莫泽马尼寓所

今年6月，当局曾突击搜查新南威尔斯省工党议员莫泽马尼（Shaoquett Moselmane）的办公室。他被指是中国代理人，2009年当选以来9次接受私人资助访问中国，曾在议会活动上称中国是西方世界秩序的受害者，中国「需要增加对环球媒体的控制」，又多次赞扬中国的抗疫成就及批评澳大利亚对华政策。

而在9月，澳大利亚情报人员突击搜查中国驻澳记者寓所，没收他们的手机及电脑。当局又注销中国学者陈弘丶李建军的签证，指两人涉嫌对澳大利亚国家安全构成风险。

中国方面，当局在8月扣查中国环球电视网（CGTN）澳籍华裔记者成蕾，9月初国安人员讯问澳大利亚广播公司记者博图斯（Bill Birtles）及《澳洲金融评论报》记者史密斯（Michael Smith），两人逃到澳洲驻华使馆避难，数天后紧急撤离中国，意味着澳媒驻华记者清零。

中方也禁止澳大利亚学者周安澜（Alex Joske）和汉密尔顿（Clive Hamilton）入境，官媒《环球时报》称他们为「反华学者」，中国外交部则指，中方坚决反对打着学术幌子蓄意抹黑攻击中国的行为。

观看视频 01:48

澳洲智库揭新疆维族人遭关押最新状况

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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