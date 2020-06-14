 澳洲遭国家级网络攻击 背后主使疑为中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2020

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时政风云

澳洲遭国家级网络攻击 背后主使疑为中国

澳洲总理莫里森宣布，澳大利亚现正遭受到大规模的网络攻击，希望大众可以提高警觉。虽然他拒绝回答背后可能是哪个国家主导，相关猜测仍然甚嚣尘上。

Australien Premierminister Scott Morrison (picture-alliance/dpa/Aap/L. Coch)

(德国之声中文网) 澳洲总理莫里森(Scott Morrison)周五(6月19日)宣布，澳洲遭到「国家级的网络行动者」攻击，政府部门、私人机构都大规模的受到影响。虽然他不愿指名哪个国家，但是澳洲媒体报导，大规模攻击的背后操作者很有可能就是中国。

莫里森说，这一波攻击几乎涵盖所有政府部门、公司行号、政治机构，举凡教育、卫生、关键服务提供者以及一些关键基础建设的营运者。他说，虽然网络安全的威胁一直存在，在最近几个月的攻击频率却显著上升。

尽管如此，莫里森拒绝以公开指名是哪一个国家所为。他说: 「基于这波网络攻击的规模和间谍情报技术，我们知道背后是非常老练、由国家主导的网络行动者。」他指出: 「拥有这项能力的国家级行动者不是很多。」

根据澳洲外交委员会的报告，最常被怀疑由国家资助对他国进行网络攻击的3个国家，以规模排列依次是中国、俄罗斯、伊朗。

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背后操作者指向中国

虽然澳洲总理拒绝指明背后操作者，澳大利亚广播公司(ABC News) 得到一名澳洲政府高层的消息人士确认指，中国被相信是这些恶意攻击背后的操作者。

莫里森拒绝公开指明是哪个国家所为，也说对于外界猜测这起资安危机是否与中澳关系之间的裂痕有关，他不会发表评论。他说，之所以公开此事不是为了要「引起担忧」，只是为了确认大众对威胁有所察觉。

他说也表示，在当今的世界，这项威胁的出现并不令人吃惊，而接下来政府将采取的应对措施也是本来就应该要做的:「我们会尽能力保持警戒。」

当被问及黑客动机为何时，莫里森也说要厘清黑客的动机十分困难。

中澳关系新低点

最近几个月，中国对澳大利亚大麦征税、禁止部分牛肉进口。在澳洲加入其它国家行列，一起呼吁对新冠病毒源头展开调查之后，中国在6月5日称澳大利亚国内反华情绪高涨，对澳大利亚发布旅游安全提醒和留学预警。这一系列交锋让中美关系迎来1972年建交以来的新低点。

张慈/邹宗翰 (路透社等)

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