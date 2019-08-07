澳洲议员将中国崛起比作纳粹德国

（德国之声中文网）发表这番言论的是澳大利亚保守党籍国会议员安德鲁·黑斯蒂（Andrew Hastie）。据路透社报道，周四，军人出身的黑斯蒂在《悉尼先驱晨报》(The Sydney Morning Herald)发表专栏评论。在这篇评论文章中，他将中国的崛起称作是不易察觉但现实存在的威胁，就仿佛是当年纳粹德国的崛起。黑斯蒂的这一观点在澳大利亚政坛引发争论，同时也引起北京方面迅速做出回击。

路透社报道称，虽然黑斯蒂并不担任部长职务，但是他却在现任政府中影响广泛。目前他担任澳大利亚议会安全和情报联合委员会主席一职。

黑斯蒂在他发表的评论中指出，如果不领悟到中国在建设港口和公路的背后还隐藏着意识形态动机，那么这将带来怎样的危险。他还认为，西方国家以为经济自由化将自然而然地将中国引向民主的道路这种判断是错误的。

包括司法部长波特(Christian Porter)和财政部长科尔曼（Mathias Cormann）在内的多个重量级部长都对黑斯蒂的评论文章做出批评。但是内政部长达顿（Peter Dutton）则维护黑斯蒂的观点。澳大利亚总理莫里森则保持中立。

澳大利亚政府内部对黑斯蒂评论的争论一直持续到本周末。该国贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）公开表示政治人物应该注意自己的言行。他在接受澳大利亚ABC电视台采访时说："我当然鼓励所有同仁、所有人就敏感的外交政策发表观点、提出问题。但是公开地提出类似于（黑斯蒂）这样的观点有必要吗？这对维护澳大利亚的利益有益吗？"

澳大利亚驻以色列前大使沙玛（Dave Sharma）在推特上连续发表数条推文对黑斯蒂表示支持。他写道："黑斯蒂有权在这个问题上敲响警钟。他有权警告我们，我们的最大的弱点正出在我们的思维上。"

他还写道："如果一个崛起的势力是以修正主义的面貌出现，而且不能适应融合到现有的秩序框架中--因为它（崛起的新势力）从根本上不接受现有秩序的合法性--那么，前途恐怕堪忧。"

中国和澳大利亚互为重要的贸易国。但是两国关系近年来不断恶化，因为澳大利亚方面北京对澳大利亚国内事务的影响越来越大。

澳大利亚也开始加强同多年来的盟友美国之间的关系。美国方面指责中国破坏印太地区的稳定。

洪沙/王凡 （路透社）