澳洲要求中國解除貿易壁壘 質疑楊恆均案

（德國之聲中文網）澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）週二（2月13日）表示，他將於本月在阿布達比舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，與中國的商務部長王文濤會面，以推動取消中國對澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類的進口限制。此外，澳方也將與中方討論華裔澳籍作家楊恆均遭判死緩一案。

路透社報導，北京目前已取消了對澳洲商品施加的大部分貿易壁壘，但仍對來自一小部分的屠宰場肉類、葡萄酒和龍蝦實施限制。對此，法雷爾在聲明中表示：「澳洲政府繼續（對中國）施壓，要求消除影響澳洲對華出口的所有剩餘貿易障礙。」

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世貿組織會議將於2月26日至29日，在阿拉伯聯合大公國的阿布達比舉行。「我期待在本月的世界貿易組織會議上，與中國部長王文濤繼續進行建設性對話。」法雷爾說。

法雷爾還說，如果中國在3月31日之前，也就是北京方面對澳洲葡萄酒的審查結束之前，不取消對澳洲葡萄酒的關稅，澳洲將在WTＯ再次對中國提出挑戰。

他表示，如果不中國不終止相關的關稅，澳洲將立即恢復在WTO的爭端解決機制，「我們已經向中國當局明確表示了這一點。」

此外，法雷爾也表示，他還將與王文濤討論中國本月對楊恆均的死刑緩期判決。法雷爾指出，澳洲政府對間諜指控的定罪和判刑感到「震驚」，但這不應破壞兩國關係。

法雷爾說：「澳洲政府對楊先生的定罪和處罰感到震驚，但我們已經啟動了一個穩定與中國政府關係的項目進程。我們將繼續這一進程。」

對此，法雷爾的辦公室沒有進一步發表評論。此外，由於中國正值農曆新年假期，路透社致電中國商務部和外交部，但無人接聽。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年9月时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府2020年4月发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 2020年11月，中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚时任总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲煤炭、大麦、红酒和龙虾等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党胜选后澳中关系改善 2022年5月，澳大利亚工党在大选中获胜，结束了自由党—国家党联盟连续九年的执政。工党党魁阿尔巴尼斯就任总理。同年11月15日，阿尔巴尼斯（前排右）在印尼举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行场边会晤。这是2016年以来，中澳领导人的首次会晤，标志着两国在经历多年的不信任后，在稳定经济和外交关系方面迈出了步伐。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 恢复煤炭进口 取消部分关税 2023年1月，中国政府允许四家国资企业恢复从澳大利亚进口煤炭，标志着2020年北京对澳州煤炭实施的非正式禁运出现松动。2023年，中国从澳进口煤炭5247万吨，远高于2022年的286万吨。2023年8月，中国取消对澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销税和反补贴税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国释放澳籍华裔女记者成蕾 在澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华前夕，2023年10月11日，被指犯有“为境外非法提供国家秘密罪”而遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾获释。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong，右）在机场迎接她返回澳洲。尽管中方称成蕾是在服刑期满后被执行驱逐出境，但成蕾获释的消息仍普遍被视为中澳关系升温的重要标志。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国复审对澳葡萄酒惩罚性关税 2023年10月22日，中国同意复审从2021年3月开始执行的对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销关税的措施。澳大利亚暂停向世贸组织提出的相关申诉。在实施关税之前，中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。征收关税之后，2021年澳大利亚出口中国的葡萄酒销售额暴跌了97%。澳大利亚政府2023年12月表示，相信2024年初中国会取消对澳洲葡萄酒的反倾销关税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 阿尔巴尼斯破冰访华 2023年11月6日-7日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在前工党籍澳大利亚总理惠特拉姆访华50周年之际展开破冰之旅，对中国进行了正式访问。中国国家主席习近平在会见阿尔巴尼斯时表示，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。阿尔巴尼斯也称澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳潜水员被声纳攻击受伤 2023年11月，澳大利亚国防部长称，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中国战舰对一艘澳大利亚护卫舰采取了使用声呐脉冲的“不安全而不专业”的行动，导致一名澳方潜水员受伤。阿尔巴尼斯总理称该事件损害了两国关系。2024年1月，中国驻澳大利亚大使肖千称解放军海军对此事故“没有责任”并试图将该事件归咎于日本。对此，澳方予以了反驳。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳籍华裔作家杨恒均被判死缓 在中国被关押5年后，澳籍华裔作家杨恒均2024年2月5日因“间谍罪”被判处死刑缓期两年执行。澳方对此判决感到震惊并表达抗议。 杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。他撰写过许多倡导普世价值的文章，并透露自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。2021年5月，杨恒均发声表示自己受到酷刑虐待。杨恒均被重判被视为对澳中关系的又一次打击。



網傳楊恆均洩密給台灣

中國民運人士近期在社群媒體平台Ｘ（原推特）上，流傳一份據稱是北京市人民檢察院第二分院2020年的一份起訴書，內容披露了楊恆均案的更多細節，但DW無法獨立核實此份文件的真實性。

現居美國洛杉磯的陳闖創律師，9日在X上貼出這份起訴書，內容提到1994年至2002年間，楊恆均曾指使女友吳彥諺，在香港郵寄「投靠信」給台灣國防部軍事情報局，並接受台灣軍情局幹員交付的蒐集和提供情報任務，化名「江平」。

文件稱，楊恆均藉由在海南省國安廳工作之便，借閱並拍照、拷貝機密文件，同時製成錄影帶或儲存於電腦磁碟，更多次與台灣軍情局幹員在香港等地見面。

文件還提到，楊恆均先後交付40份文件資料的錄影帶與磁碟給台灣軍情局，並收取來自台灣的間諜經費22萬美元和270萬港幣（約34.5萬美元）。後經中國國家保密局鑑定，楊恆均交付給台灣的40份機密，其中31份屬絕密級，9份則是機密級。

至截稿為止，中國官方和台灣官方都並未對此事做出回應。

（綜合報導）

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