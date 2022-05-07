澳洲称中国情报船接近澳西北海岸「令人担忧」

（德国之声中文网）澳大利亚国防部周五（5月13日）表示，该国在其西北海岸附近水域发现了一艘中国海军的情报船。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）称，这艘舰艇并未进入该国领海，但它的存在「令人担忧」。
莫里森告诉记者：「这显然是一艘情报船，他们在看着我们，我们也在密切关注着他们。」
澳防长称之为「侵略行为」
澳大利亚国防部长达顿（Peter Dutton）向媒体表示，他认为这种行为咄咄逼人，因为「它已经来到这么遥远的南方」。
澳国防部在一份声明中说，这艘名为「海王星号」的船只「沿着澳大利亚西海岸行驶到埃克斯茅斯附近，然后改变航向，沿着西北海岸线向东行驶」，声明没有具体说明时间线。
澳国防部表示正在密切监测该舰在海上的行动。澳国防部声明还强调「尊重所有国家在国际水域和空域行使航行和飞越自由的权利，正如我们期望其他国家尊重我们的权利一样」。
情报船经过美澳使用的通信站
达顿说，这艘船一直在「靠近澳大利亚西海岸的军事和情报设施」，他认为其目的「当然是为了沿着海岸线收集情报」。他提到，这艘东雕级辅助情报船于周五上午被发现往北行驶，位置约在距离澳大利亚西北部城市布鲁姆约250海里处。
他补充说，当局在上周发现了这艘船，当时它驶过位于埃克斯茅斯的哈洛德·荷特海军通信站，澳大利亚、美国和盟国的潜艇都在使用该通信站。达顿表示，他宣布此消息的时间和将于5月21日举行的澳大利亚联邦选举没有关系。
在所罗门群岛与中国签署安全条约后，中澳两国之间的紧张关系有所增加。
中国官媒：澳方「炒作」
在5月13日的中国外交部例行记者会上，针对「中国侦察船沿澳西海岸线航行」事件，发言人赵立坚表示，尚且不了解具体情况，「我想告诉你的是，中方一贯遵守国际法和国际惯例。澳大利亚有关政客应该客观冷静看待有关事态，不要危言耸听施」。
中国官媒《环球时报》在周六（5月14日）发文称，澳方「炒作」中国情报船事件。报道援引专家称：西方政客逻辑是「我能威胁你，你无权反制」。
（路透社、法新社）
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从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
紧密的贸易伙伴
2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。
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工党议员被指“通华”
2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。
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带头禁用华为
2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。
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新冠疫情源头调查
尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。
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“反华急先锋”?
在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。
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澳驻华记者出于安全考虑紧急离境
2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。
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“战狼”：赵立坚推文惹风波
中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。
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北京下关税“狠手” 澳告到WTO
就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。
作者: 雨涵 （综合报道）