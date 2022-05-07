澳洲称中国情报船接近澳西北海岸「令人担忧」

（德国之声中文网）澳大利亚国防部周五（5月13日）表示，该国在其西北海岸附近水域发现了一艘中国海军的情报船。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）称，这艘舰艇并未进入该国领海，但它的存在「令人担忧」。

莫里森告诉记者：「这显然是一艘情报船，他们在看着我们，我们也在密切关注着他们。」

澳防长称之为「侵略行为」

澳大利亚国防部长达顿（Peter Dutton）向媒体表示，他认为这种行为咄咄逼人，因为「它已经来到这么遥远的南方」。

澳国防部在一份声明中说，这艘名为「海王星号」的船只「沿着澳大利亚西海岸行驶到埃克斯茅斯附近，然后改变航向，沿着西北海岸线向东行驶」，声明没有具体说明时间线。

澳国防部表示正在密切监测该舰在海上的行动。澳国防部声明还强调「尊重所有国家在国际水域和空域行使航行和飞越自由的权利，正如我们期望其他国家尊重我们的权利一样」。

情报船经过美澳使用的通信站

达顿说，这艘船一直在「靠近澳大利亚西海岸的军事和情报设施」，他认为其目的「当然是为了沿着海岸线收集情报」。他提到，这艘东雕级辅助情报船于周五上午被发现往北行驶，位置约在距离澳大利亚西北部城市布鲁姆约250海里处。

他补充说，当局在上周发现了这艘船，当时它驶过位于埃克斯茅斯的哈洛德·荷特海军通信站，澳大利亚、美国和盟国的潜艇都在使用该通信站。达顿表示，他宣布此消息的时间和将于5月21日举行的澳大利亚联邦选举没有关系。

在所罗门群岛与中国签署安全条约后，中澳两国之间的紧张关系有所增加。

中国官媒：澳方「炒作」

在5月13日的中国外交部例行记者会上，针对「中国侦察船沿澳西海岸线航行」事件，发言人赵立坚表示，尚且不了解具体情况，「我想告诉你的是，中方一贯遵守国际法和国际惯例。澳大利亚有关政客应该客观冷静看待有关事态，不要危言耸听施」。

中国官媒《环球时报》在周六（5月14日）发文称，澳方「炒作」中国情报船事件。报道援引专家称：西方政客逻辑是「我能威胁你，你无权反制」。

（路透社、法新社）

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