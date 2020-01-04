澳洲气温稍降 森林大火持续延烧

（德国之声中文网）澳洲气温稍微下降后，情况有所和缓。周六的高温及大风的天气使森林大火造成的死亡人数上升至24人。澳洲有关当局警告，目前的状况依旧不稳定。

成千上万名消防队员试图扑灭近200处火灾地点，在东南方的新南威尔斯和南部的维多利亚省的火势仍不受控制。澳洲总理莫里森在记者会上表示："新南威尔斯和维多利亚省的天气状况有所改善，但仍有火势蔓延，灭火工作持续进行中。"

澳洲还出动大量军警疏散民众并为受困地区居民提供救援物资。

澳洲森林大火造成民众财物损失及大量森林动植物死亡

极端状况

本周六，由于气温急剧上升以及强风吹袭形成"火灾的危险条件"，成千上万人逃出家园。在新南威尔斯，一名47岁男子为了帮助友人保护财产而死亡，在维多利亚省则有6人丧命。

新南威尔斯省省长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示："我们从未经历过这种状况。目前我们观测到的气候活动，大火蔓延的范围以及速度，以及社区受到波及的程度都是前所未见的。"

悉尼的气温周六创下新高达到摄氏48.9度，加上每小时80公里的风速，人们担忧火势可能蔓延至城市外围。

"昨天是糟糕的一天。"新南威尔斯乡郊消防局局长费兹西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示："由于昨天的火灾及大火蔓延，我们收到的各种有关财产损失和破坏的通报可能达到数百件。"

澳洲南部昨夜的天气发生变化，在新南威尔斯和维多利亚省的部分地区带来凉风和轻微降雨，消防人员或有机会控制住部分火势。

自去年九月起，澳洲的森林大火已经烧毁了逾5.25公顷面积，造成灾难性的财产损失以及大量野生动植物死亡。澳洲总理莫里森周六动员3000名澳洲后备军人支援救火行动。

英国女王的慰问

英国女王伊丽莎白二世也是现任澳大利亚君主。她对澳洲的森林大火危机"深感难过"。现年93岁的英国女王周六发表声明称："我要感谢紧急服务人员，以及那些将自己的生命置于危险中去帮助需要帮助的社区之人。"伊丽莎白二世还表示："菲利浦亲王和我向所有正经历艰难时刻的澳洲人民表达关切和慰问。"

与此同时，许多名人也称赞消防员的付出并表示愿意捐款帮助受灾的社区。美国歌手Pink周六在推特上表示，她对于澳洲目前发生的情况感到心碎，并向当地消防机构捐款50万美元。澳洲知名演员妮可·基曼也响应捐款。

"我们一家人对于澳洲各地所有受火灾影响者表达支持和慰问并为此祈祷。" 妮可·基曼在Instagram上发文称："我们将捐款50万美元给现在正付出所有努力的乡郊消防局。"

澳洲派遣军舰疏散灾区居民

"现在不是指责过错的时候"

澳洲总理莫里森由于应对森林大火不够及时而遭到严重批评。他周日在记者会上表示，现在不是互相指责的时刻。"目前有各式各样的责备言论。但如今应该关注在已经做出的回应上。在此时指责他人并过度解读这些事情毫无建设性。"

莫里森还表示："在这个国家，全球气候变迁以及它对全球气候形态甚至澳洲的影响都是毋庸置疑的。"此前澳洲总理莫里森曾被抨击淡化气候变迁和澳洲受到干旱及山火威胁之间的关系。

张筠青/乐然（美联社、路透社、德新社）