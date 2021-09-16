澳洲欢迎更多美军驻扎 法国取消华府晚会

（德国之声中文网）在美英澳三国宣布成立新印太联盟AUKUS并协助澳洲开发核潜艇后，澳洲政府16日进一步表示，未来更多的美军将在澳洲轮调部署，而AUKUS也会在飞弹与弹药开发方面进行合作。

目前正出访华盛顿的澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）公开表示，澳洲希望看到更多美国海军陆战队在澳洲北部城市达尔文进行轮调部署。「我希望能够透过轮调机制增加（驻扎在澳洲的）部队数量。」

达尔文轮调部署计划源自2011年，当时他们在2012年派出首批200名海军官兵抵达达尔文，一直到2019年进驻官兵人数达2500人。2021年度的轮调部署受疫情影响，共2200人，且必须配合严格的检疫措施。

此外，达顿也表示，未来所有类型的美军军机都将轮替部署澳洲，以加强空中合作，并建立联合后勤部队来维护与支援未来可能增加的合作项目，包括协助提升澳洲军队的潜艇与水面战斗艇的性能。达顿预计美澳两国将有更多的的双边军事演习，而4月底时澳洲总理莫里森也曾表示，政府将投资约5.8亿美元，升级澳洲北部4座军事基地。

对于美澳加强军事合作一事，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）虽没给出具体数字，但他也强调美国「将扩大我们在澳洲的存在。」

法国推「战略自主权」

不过，美英澳三国的紧密合作却引来法国强烈的不满，因为美英在协助澳洲开发核潜艇后，等同于使得澳洲与法国间近660亿美元的军火交易告吹。法新社报导，法国驻美大使馆原订17日将举办一场晚会，庆祝美国独立战争时一场关键海战，当年法国在战事中支持美国，扮演了关键角色。但目前法方已取消晚会。

法方甚至指责，他们寄与厚望的拜登似乎与强调「美国优先」的前总统特朗普没有什麽不同。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）对法国新闻广播电台说：「这种单方面的、突然的、不可预见的决定，不禁令人想起特朗普先生。」

而对于澳洲，勒德里昂更坦言：「这真的是在背后捅刀子。我们曾与澳洲建立了信任关系。这种信任被出卖了。」

法国和美国一样，是一个太平洋大国，拥有海外领土新喀里多尼亚和法属波利尼西亚，有大约7000名士兵驻扎在印太地区。而法国国防部长帕利（Florence Parly）则说，与澳洲合作破局，代表欧洲人越来越需要加强自己的「战略自主权」。

对于法国的反应，美国国务卿布林肯表示法国是「重要的盟友」、强调大西洋与太平洋的盟友之间没有「地区上的差异」。他说，美国在过去24到48小时内一直与法国保持联繫，讨论这项争议。

然而，法新社报导，法国大使馆一位发言人说，美国是在三国合作的消息洩漏给记者后才开始与法国接洽的。

除了法国以外，欧盟也同感震惊。就在16日，欧盟才公佈了一项促进欧盟与印太地区经济、政治与防务关係的新战略，然而他们在发布这项消息前，并没有听说AUKUS的合作。

法新社报导，欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）表示：「我想这种性质的协议并不是前天才制订出来的。这需要一定时间讨论，但儘管如此，欧盟并没有被谘询。」

如同帕利所说，博雷尔也强调，这使得欧盟不得不反思是否应该提升「欧洲战略自主权」在议程表上的重要性。

「核潜艇是更好的选择」

不过，面对法国与欧盟的不满，澳洲国防部长达顿也再次为该国的选择背书。他说，美国支持的核潜艇是更好的选择。

达顿说澳洲需「看清现实」，因为澳洲海军司令和国防军司令提供政府的建议是，面对来自中国的压力，（法国提供的）常规柴油潜艇无法为澳洲提供2030年代后半期及2040年代以后的能力。「我们需要的是核动力潜艇，」他说。

达顿坦言：「因此我们看了看自己有哪些选择。法国有一个版本，但那并不优于美国和英国操作的版本。」他强调，澳洲政府所做的决定，必须为澳洲国家安全的最佳利益做考量。

（综合报导）

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