澳洲校园「反送中」集会 中港学生爆肢体冲突

（德国之声中文网）澳洲的昆士兰大学 (University of Queensland) 昨天举行秋季学期的市场开放日活动。 数十名香港学生与将近百名的澳洲学生在校园举行了一场和平的「反送中」集会。 他们在校园搭起摊位，并透过和平集会来传达反逃犯条例修正草案的立场。 此外，他们也在现场建立连侬墙，让经过的学生张贴留言。 将近百名澳洲学生也参与了和平静坐，在现场举起反对中国在新疆大规模关押穆斯林，以及中国透过该校孔子学院扩散势力的标语。

然而不久之后，香港与澳洲学生被数百名中国学生包围，而这些中国学生开始高喊「香港是中国的一部份」，并用扩音器播放中国国歌且跟着唱。 推特上的视频显示，中国学生动手抢走香港与澳洲学生手上的标语，甚至有人将标语撕毁，而双方也逐渐出现零星的推挤。 在昆士兰大学学生社团报担任记者的琼斯 (Nilsson Jones) 告诉德国之声，当他听到原本平静的集会传出中国国歌与群众拍手欢呼的声音时，他便前去一探究竟。

他说:「中国学生在聚集后，开始用扩音器大声播放中国国歌，而不少人也手持『香港是中国一部份』的标语，但现场情况很快因双方发生推挤而变得火爆。 中国学生不但上前去抢香港与澳洲学生手中的标语，他们甚至将这些抢来的标语撕毁。 」

琼斯说一些香港与澳洲学生因为标语被抢而上前推了中国学生，而中国学生也以拳头反击。 推特上的影片捕捉到一名支持「反送中」集会的学生在被打之后，跌入人群的瞬间。 昆士兰大学的校园保安原本仅在远处观望，但在双方爆发激烈肢体冲突后，便迅速到场将双方人马隔开。 10分钟后，警察也到场维护秩序。

琼斯告诉德国之声，香港与澳洲学生在首波冲突缓和后，便到距离原本集会地点100公尺的地方继续进行和平静坐。 但过不了多久，数百名中国学生再度聚集在香港与澳洲学生的周围，而中国学生又开始大声播放中国国歌与高喊口号。 虽然校园保安迅速到场将双方隔开，但不久之后，双方又爆发激烈肢体冲突，而这回更多名学生在肢体冲突中被波及。 琼斯说:「肢体冲突持续约半小时后，学生在下午5点左右逐渐散去。 」

根据琼斯的说法，昆士兰大学的中国学生社群与当地学生社群之前从未发生过严重的肢体冲突，但在社群媒体上，确实常有中国学生在看到任何批评中国政府的贴文后，便会蜂拥而上的去言语攻击分享该贴文的用户，而澳洲学生也会适时批评中国学生。 他说:「近几个月来，昆士兰大学的社群媒体上确实渐渐出现反中的情绪，而中国学生也会非常主动的维护中国政府的立场。 」

中国学生在change.org的网站上发布联署，批评昆士兰大学校方无所作为，导致昨日的示威中发生暴力冲突，他们要求校方给中国学生一个解释。 目前为止，已有2000多个人参与联署。

昆士兰大学在周三也透过社群媒体发布声明，表示大学的其中一个角色是维持开放、合法且互相尊重的言论自由，而该校也期望职员与学生能透过合法且互相尊重的方式表达自己的意见。 声明写道:「有鉴于稍早校园内发生的冲突，学校请求警方到场协调，并要求示威学生离开现场。 」

该校的校长霍杰 (Peter Hoj) 也在周四 (7月25日) 发布声明，强调昆士兰大学绝不容许任何暴力或恐吓行为。 他透过声明说道:「如果我们认为知识能是世界变得更好的话，我们必须用最高的标准来要求自己。 」

琼斯向德国之声表示，昨天事发后，校园弥漫着一丝丝不安的氛围，而校园保安的人力也明显增加。 有鉴于下周三有另一场与「反送中」相关的示威，琼斯认为校园中紧张的气氛不会立即散去。 他说:「我认为下周集会的规模应该会比24日还大，而紧张的气氛也一定会继续在校园蔓延。 」

近年来，中国学生在海外各大学校园逐渐以高姿态来积极维护中国政府的立场。 今年初，在加拿大多伦多大学与麦克马斯特大学（McMaster University）都发生中国学生在学生会选举跟与新疆相关的讲座闹场的情况。