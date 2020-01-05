澳洲林火火势加剧 “灾难看不到尽头”

（德国之声中文网）澳洲被森林大火肆虐的地区不断传出新灾情：强风使两处大火合二为一，火势大规模蔓延。大火覆盖范围超过60万公顷，面积相当于德国萨尔兰州的两倍。据澳洲消防人员的估计，干燥的天候进一步助长了火势。

澳洲六州中有五州都遭遇森林大火，共计有上百处林火肆虐。"我们离这场危机和灾难的尽头还很遥远。"澳洲总理莫里森如是说。气象预报指出，澳洲各地将会出现时速高达90公里的阵风。新南威尔斯州和维多利亚州的多个地区仍处于紧急状态。有关当局在两州边界地区执行疏散措施。

新南威尔斯州乡村消防局长费西文斯（Shane Fitzsimmons）表示："状况将变得严峻。最大的挑战是干燥的热风。"据该州政府公布的数据，迄今共有130处林火，其中约有50处还未获得控制。

在悉尼、墨尔本和其它城市，再次有成千上万人走上街头。他们要求保守派政府采取更多措施对抗地球暖化，并且缩减大规模的煤炭出口。示威群众举着标语："改变政策，不是改变气候"。

在被记者问到，在气候变迁的情况下，严重的林火是否将成为未来常态时，澳洲总理莫里森回避问题表示："你看，针对这个问题我们已经谈的够多了。"

澳洲民众上街抗议政府气候政策

虽然莫里森已经承认森林大火与气候变迁的关联，但他仍重申反对更加友善气候的经济政策。

澳洲的煤炭业占全球出口量近三分之一，也为许多重要选区创造了工作岗位。

面对森林大火，德国的西门子集团也蒙受压力。气候活动人士及绿党要求西门子取消为昆士兰州计划中的矿场提供铁路信号系统的订单。根据计划，当地将兴建全球最大的采矿场之一，每年能开采高达6000万吨煤矿。多年来环保人士一直抵制该项目。

西门子公司首席执行凯瑟尔（Joe Kaeser ）在与"星期五为未来"抗议运动共同创始人路易莎·诺伊鲍尔（Luisa Neubauer）谈话后表示，西门子将会在周一前对订单一事做出决定。凯瑟尔还向诺伊鲍尔提供了一个西门子能源（Siemens Energy）监事会的席位，预定于2020年成立的西门子能源将负责该公司的能源业务。

另一方面，澳洲开始出现刻意引导公众舆论走向的情况。研究人员认为，网络上出现"前所未有"的虚假信息宣传活动。澳洲昆士兰科技大学的格拉罕（Timothy Graham）表示，互联网上有大量的言论在试图掩盖气候变迁和森林大火的关系。

澳洲森林大火造成数十亿动物失去生命

2019年澳洲经历了天气记录中最干燥的一年。极度干旱是乡村地区森林大火的主因。许多澳洲人认为这与全球气候变迁有密不可分的关系。

澳洲森林大火迄今已经造成26人丧生。林火摧毁了约1000万公顷的土地，超过2000栋房屋被烧毁。根据悉尼大学的估计，超过10亿只哺乳动物、鸟类和爬虫类在大火中死亡。澳大利亚保险理事会估计，目前的物质损失约为9.39亿澳元（约合5.82亿欧元）。

张筠青/任琛（德新社、法新社）