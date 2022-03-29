澳洲朝野避见中国大使 对华强硬基调难改变

(德国之声中文网) 中国新任驻澳大利亚大使肖千在上任两个月期间，与多位政要进行接触，此间也多次表达希望改善澳中两国关系。

但是近期澳大利亚总理莫里森(Scott John Morrison)就是否接见中国大使的问题上表示，在中国政府持续冻结双边外交沟通的情况下，他与中国大使会面不合时宜。

莫里森总理说，澳大利亚驻华大使也并未受到中国国家主席习近平的接见。

"只要中国继续拒绝与澳大利亚部长，甚至不和澳大利亚总理进行对话，我认为这完全是一种相称的回应，"他说。

悉尼大学中国研究中心主任古德曼教授(David S.G. Goodman)表示，总理通常不会接见别国大使，而且与中国大使的会面会带来政治风险。

"中国大使向莫里森总理传递习近平主席的信息，这在中国可能被解读为总理承认澳大利亚的地位是一个附庸国。"

是新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮认为，莫里森总理不会见中国大使符合礼宾程序，在处理对华关系上也更加理性。

"现在和中国打交道的时候不会随便作出让步。因为一旦让步，在未来和中国打交道就不会那么简单了。"

澳大利亚总理莫里森

两国关系无回暖迹象

近两年由于澳大利亚提出要针对新冠病毒进行溯源调查，引发中国政府对一系列澳大利亚资源和农业产品实施了贸易制裁。

目前看来，澳中两国关系迎来转机的可能性愈发渺茫。在贸易战之外，地缘战略的冲突也愈演愈烈。

在乌克兰战争的立场上，莫里森总理曾指责中国保持"令人不寒而栗的沉默"而没有明确谴责俄罗斯的入侵行动。

近期，网上泄露了一份中国和所罗门群岛之间的协议草案，该草案可以授权中国在当地设立军事基地。

所罗门群岛位于南太平洋，地处澳大利亚北部。澳大利亚表示担忧之余也在游说周边国家反对该协议。

除了中国在地缘战略上向澳大利亚方向持续扩张之外，两国关系还受困于其他人权和国家安全问题。

前中国央视主持人、澳大利亚公民成蕾将于3月31日在中国接受不公开审判。她被控向外国人或外国组织提供国家机密或情报。成蕾在中国已被拘禁超过19个月。

反对党无意改变对华战略

澳大利亚和中国之间层层叠加的矛盾，导致除了联邦政府对华采取强硬立场之外，一直被联盟党攻击亲中的工党也展现出了和执政党类似的态度。

工党领袖阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）没有批评莫里森总理不见中国大使的立场，而且还表示尊重和支持总理的决定。

"我没有与中国大使会面，也没有与中国大使馆的任何其他官员会过面，"他澄清道。

迪肯大学战略学讲师管佳博士认为现在朝野两党态度近期受到了联邦大选的影响。

"澳大利亚大选在即，反共政治气氛已经鼓动起来了，与中亲善的举动是政治资本负债，两大党领导人都不会冒这个风险。"

联邦大选后两国关系能否改善

肖千大使上任以来，曾表示希望重置两国关系，并称中国寻求和澳大利亚之间的友谊。

尽管没有见到两党领袖，但是肖千大使还是积极地与外交部长佩恩（Marise Payne）和反对党外交事务负责人黄英贤（Penny Wong）进行了会谈。

对于澳大利亚即将进行的联邦大选，肖千大使说，"无论选举后谁将成为执政党，我们都期待着更积极的关系，我们已经准备好与新政府合作。"

吴木栾教授说，中国目前在国际关系上受到的压力很大，特别是乌克兰战争中中国采取"失分"的立场，因此需要和澳大利亚改善关系。

"中国担心在乌克兰战争的问题上会引火烧身，导致连带受到经济制裁。尽管中国表示不在乎，但是经济表现对于政权稳定很重要。此时此刻它不想和所有国家都有争端，所以希望和澳大利亚更加融洽一些。"

古德曼教授表示，在两国关系紧张之际，需要有一个止损的"断路器"来重置两国关系。他认为如果在联邦大选中工党获胜，则有机会出现转机。

"工党的黄英贤如果担任外长，就可能是那个必须的断路器。"

可是管佳博士则认为澳大利亚对华关系的大方向在选后不会改变。

"工党执政的话，一些具体的问题可能会有改变，比如软化在台湾问题上的立场，"她说，"但是跟随美国和中国展开竞争的大趋势是一定的，比如在南太平洋地区的争端。"

"要记住，当初澳、英、美三方军事联盟的'奥库斯'(AUKUS)协议是受到朝野两党支持的。"

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