澳洲:有信心明年初化解葡萄酒对华出口争端

（德国之声中文网）12月17日，澳大利亚贸易部长法雷尔（ Don Farrell）接受"天空新闻"采访时表示："新年一开始，我们就会从中国当局那边得到一个好消息，即解除对澳大利亚葡萄酒的进口禁令。对此，我非常有信心。" 法雷尔说："这个消息对澳大利亚葡萄酒制造商非常重要，因为我们即将进入生产季节。"

此前，中澳双方今年十月就化解在世贸组织的葡萄酒以及反倾销关税的诉讼达成共识，并同意重新评估原定2026年才到期的反倾销关税。



2021年，澳大利亚就中方向该国葡萄酒征收高额关税向世界贸易组织提起诉讼。而在此前，中国一直是澳大利亚葡萄酒的最大市场，截至2020年一月的十二个月内，曾以120亿欧元的销售额创下最高记录。





今年十一月，澳大利亚总理阿尔巴尼斯访问中国，这也是2016年以来，到访中国的首位澳大利亚领导人。工党领导下的中左翼政府一直在努力稳定同中国的关系。



2020年4月，澳大利亚政府发出了就新冠源头发起国际调查的呼吁，中国方面随即对澳大利亚产品实施了一系列禁运措施，目前大部分禁运令都已得到解除。

（路透社）

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