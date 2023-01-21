 澳洲智库: 中国在关键新兴技术竞争中正超越美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2023

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澳洲智库: 中国在关键新兴技术竞争中正超越美国

澳大利亚一个智库的报告称中国对关键和未来技术的垄断正在形成，并建议民主国家展开更多的科研合作，引入旨在防止非法技术转让的签证审查。

报告称中国在多个领域具有科研优势，包括航天

报告称中国在多个领域具有科研优势，包括航天

（德国之声中文网）澳大利亚战略研究所（ASPI）周四（3月2日）发表一项调研显示，在44项关键及新兴技术领域，中国在37项上占据领先地位。这项调查由美国国务院资助，对全球军事、航天、能源以及生物科学领域被引用最多的科学论文进行了追踪评估。研究发现，在某些领域，全球最先进的10所研究单位均设在中国。

报告称，美国在7项科研上领先于世界，其中包括高性能计算、量子计算、小型卫星以及疫苗技术。

报告认为，印度、英国、韩国、德国和澳大利亚这类所谓的"第二梯队 "国家也在提升科研能力，但它们仍然远远落后于美中两个大国。

该报告的作者之一盖达博士（Jamie Gaida）对美国媒体ABC表示，中国的科研优势目前还没有转化为技术优势，但北京已为此奠定了基础，"在某些领域，我们看到中国发表的文献在世界顶尖科研论文的占比接近65%。"他评论道，"目前的科研尚未直接转化为国防以及制造能力，但如果希望在5年后占据领先地位，那么，目前应处于创新和突破性研究的最前沿。"

中国可能在10个领域形成垄断之势，其中包括合成生物、汽车电池

中国可能在10个领域形成垄断之势，其中包括合成生物、汽车电池

中国有哪些科研优势？

报告举例写道，2021年中国出人意料地取得高超音速导弹的突破，但如果知道中国在该领域的科研实力雄厚，这一突破应在意料之中。报告写道，"在过去的5年中，中国发表的先进航空发动机论文占全球48.49%，包括高超音速技术。"

报告还称，在光子传感器和量子通信领域，中国的科研实力可能会导致西方的"五眼"变瞎。美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰的情报机构合称"五眼同盟"。

报告警告道，中国可能在10个领域形成垄断之势，其中包括合成生物、电池、5G以及纳米制造。在这些领域，中国的科研力度占全球三分之一。

在对44项科研的追踪发现，中科院在其中的大部分领域占据第一或第二的位置。这些领域涉及军事、航天、机器人、能源、环境、生物技术、人工智能、先进材料以及量子技术。报告提到，中国也受惠于西方科研技术，中国领先的科研人员中有二成在所谓的"五眼同盟"国家受过训练

报告呼吁全球民主国家展开更多合作，建立安全的供应链，迅速推动战略关键科技的提升，并建议为阻止非法技术转让实施签证审查计划

(路透社、ABCNews等)

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