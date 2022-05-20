澳洲新總理走馬上任 對華關係有望改善？

（德國之聲中文網）澳大利亞廣播公司週一（5月23日）報導，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已宣誓就任澳大利亞第31任總理，而週一稍晚他也與新任外交部長、有一半華人血統的黃英賢（Penny Wong） 飛往日本東京，準備參加24日舉行的美日澳印領導人「四方會議」。

至截稿為止，澳洲工黨在開票中還未取得眾議院過半、超過76席的優勢，而是以72席的優勢大幅領先。因此，阿爾巴尼斯和工黨部分新閣員，是以選情領先、並且以獲得部分獨立候選人同意的情況下就職，相當特殊。

阿爾巴尼斯表示，目前的部長職務是總理與內閣部的臨時安排，工黨的黨團會議和正常程序將於下周啟動。

就四方安全對話，阿爾巴尼斯表示該會議是「澳大利亞的優先事項，它使我們能夠向世界傳遞一個信息……政府換屆，政策也會有一些變化，特別是在氣候變化，以及我們與世界各國在這些議題上，如何進行接觸的問題。」

同時就職的還有5位新政府閣員：包含工黨副黨魁理馬爾斯（Richard Marles）就任副總理兼任就業部長，參議員黃英賢就任外交部長，查默斯（Jim Chalmers）就任國庫部長，加拉格爾（Katy Gallagher）兼任財政部長、女性事務部長和司法部長。

對外界關注的對華關係，阿爾巴尼斯在就職後的首次記者會上表示，澳大利亞與中國的關係很艱難。他認為中國已經改變，但澳大利亞將堅持自己的價值觀。

不過他也強調，自己不會試圖在國家安全問題上玩弄政治，「作為總理，我和外交部長黃參議員將要做的，就是把澳大利亞的國家利益放在首位。」

中法正面評價

中國官媒《環球時報》22日發表社論指出，阿爾巴尼斯的就職，在客觀上為處於谷底的中澳關係提供了一個轉圜的契機，中方歡迎澳大利亞新政府推動中澳關係重返正軌。中方希望新政府能找回「對華理性」，以「成熟的方式」與中國打交道，推動中澳關係早日重回正確發展軌道。

《環球時報》稱，中澳相隔萬里之遙，既沒有領土爭端，也沒有歷史恩怨。在中澳建交50年的大部分時間裡，兩國都沒有因意識形態差異或地緣政治紛爭而影響互利共贏的正常交往。但這個穩定互惠局面在幾年時間裡，就遭到澳方嚴重破壞，令人慨嘆。

至於先前因為潛艇採購問題，引發的法國與澳洲之間的政府衝突，法國甚至召回了駐澳洲和美國的大使後，針對澳洲新總理的當選，法方也有新的回應。

SBS22日報導，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示，澳洲原總理莫理森（Scott Morrison）21日在聯邦選舉中失利，「對我來說很好」。他又說，希望法國能夠在未來恢復與澳洲的坦誠和建設性對話。

去年澳洲宣布取消與法國的採購潛艇合約，勒德里昂指斥澳洲在背後捅刀，美國背叛。

法國政府因而召回駐澳洲以及駐美國的大使。但法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在與美國總統拜登（Joe Biden）通電話後，下令法國駐美大使重返華盛頓，之後法國駐澳大使也返回坎培拉續職。

阿爾巴尼斯出身寒微

阿爾巴尼斯是澳洲建國121年以來，首位沒有英國血統，姓氏也非源自英文、或愛爾蘭文的總理，象徵著澳洲的多元文化走向一個新的時代。他的姓氏阿爾巴尼斯來自於意大利文，這是由於他有個意大利籍的父親。

美聯社22日報導，阿爾巴尼斯的父母1962年在一次海外旅行中相遇，當時他的父親是一艘郵輪的管家，他的澳大利亞母親埃勒里（Maryanne Ellery）是愛爾蘭裔，而母親從亞洲到英國和歐洲大陸的七個月旅程後返回悉尼時，發現已懷孕將近四個月。

1963年3月2日阿爾巴尼斯出生後，和母親住在悉尼郊區坎伯當（Camperdown）當地政府所有的房子裡。他的母親因爲得了慢性風濕性關節炎，成為了一名殘障福利金領取者。

為了避免在社會保守的1960年代，且是一個工人階級的天主教社區中，承擔非婚生子女的名聲，阿爾巴尼斯小時後被母親告知，他的意大利父親卡羅˙阿爾巴尼斯（Carlo Albanese）與母親結婚後不久，就死於一場車禍。他直到14歲才知道真相。

但基於對母親的尊重和情感因素，他在母親生前並未尋找父親，而是到了母親過世後的2009年，才終於在他父親的家鄉，意大利南部的巴列塔（Barletta ）團聚。當時阿爾巴尼斯已作為澳大利亞的交通和基礎設施部長，並以部長身份在意大利參加商務會議。

澳洲廣播公司（ABC）21日報導，阿爾巴尼斯在21日的勝利演說中談到：「一個單親媽媽的兒子，一個在坎伯當（悉尼的一個郊區）路邊的公共房屋長大，殘障福利金領取者的兒子，今晚能以澳大利亞總理的身份站在你們面前，展現了我們這個國家的偉大。」

他強調：「我希望澳洲繼續成為這樣一個國家：無論你住在哪裡，你信仰什麼，你愛的人是誰，或者你的姓氏是什麼，都不會對你的人生旅程施加任何限制。」

澳大利亞因英國殖民者後代在議會中的代表性過高而受到批評。自1970年代廢除種族主義政策以來，英國不再是澳大利亞移民的主要來源。澳大利亞目前有大約一半的人口出生在海外，或是有在海外出生的父母。華人和印度人現在也大量移民到澳大利亞。

2020年12月在接受澳洲公共媒體SBS採訪時，阿爾巴尼斯曾說，「我為自己的身份感到非常自豪，從基因來說我是半個意大利人。我希望澳大利亞的意大利社區也是如此。我們為我們可能有機會擁有一位一半意大利血統的澳大利亞總理而感到自豪。我認為這是多元文化主義的一件好事。」

（綜合報導）

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