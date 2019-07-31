澳洲新南威尔士喊停中小学孔子学院项目

(德国之声中文网) 澳大利亚人口最多的州--新南威尔士对外界表示，将终结在该州教育部的孔子学院项目。该项目由中国官方机构国家汉办管理，在新南威尔士州的13所公立中小学内设置了孔子学院，主要目的为开展汉语课程。

新南威尔士州政府周四(8月22日)发布的一份评估报告显示，尽管没有在孔子学院项目中发现外国干预的具体证据，但是该项目依然不宜继续开展。"一些特定因素可能会导致人们认为，孔子学院正在或可能正在教育助长不适当的外国影响。"

评估报告还指出，新南威尔士州政府是全球唯一开展此类项目的州政府，而且在州政府教育部内部还为孔子学院项目安置了由中国政府任命的人员。

孔子学院在各地的运作模式主要包括国家汉办总部直接投资、总部授权特许经营、总部与国外机构合作三种，其中以最后一种最为常见。通常，国外机构合作方是学校本身。新南威尔士州政府教育部直接成为孔子学院合作伙伴，是该项目在全球范围内罕有的特例。

州教育部长米切尔(Sarah Mitchell)表示，原先由孔子学院负责的中文课程，将由州政府接管后继续开展。

同样位于该州的悉尼大学、新南威尔士大学等高校内的孔子学院暂时没有受到此决定的影响。

孔子学院在各地的运作模式主要包括国家汉办总部直接投资、总部授权特许经营、总部与国外机构合作三种

孔子学院被怀疑为外国代理人

近年来，澳大利亚一直在寻求加强中小学的汉语教学课程，从而巩固与该国最大贸易伙伴中国的联系。不过近期，澳大利亚日趋担心中国在太平洋地区扩张影响力，两国关系趋冷。2017年，总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)指责中国干涉澳大利亚内政，遭到北京方面的否认；2018年，澳大利亚因担忧国家安全，制订法规，将华为事实上排除在本国5G网络建设之外，引发了北京方面的"冷战思维"之指责。目前，澳大利亚向中国的煤炭、铁矿石等大宗资源出口也已经受到了两国关心转冷的不利影响。

在这一背景下，孔子学院在澳大利亚的活动也已经多次成为澳大利亚政界所关注的对象。就在7月底，澳大利亚司法部长波特(Christian Porter)表示，司法部正在审查澳大利亚13所大学与孔子学院的合作协议是否违反了澳大利亚的外国代理人透明化法案。此前不久，澳大利亚当地媒体发现，这些大学在协议中都对北京方面有着不同程度的妥协，以获取中方的资助或者教学资源上的便利。有些高校还在协议中明确规定接受孔子学院总部对教学质量的审查。

在美国，已经有十余所高校在过去两年中停办孔子学院项目。近年来，美国国会议员、联邦调查局局长和一些学术顾问团体均指责孔子学院是北京政府所控制的"颠覆"，试图逐步引导美国大学接受亲北京的话语和立场。

文山/李鱼(路透社、法新社)

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