 澳洲、所罗门外长会晤 讨论中所安全协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2022

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澳洲、所罗门外长会晤 讨论中所安全协议

在所罗门群岛与中国签署安全协议引发美澳担忧后，澳大利亚及所罗门群岛外长首次会面。

Australien Außenministerin Marise Payne

澳大利亚外长佩恩表示，本周五她与所罗门群岛外长马内莱会面并谈及中所安全协议

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索羅門群島與中國簽署安全協議持續引發外界憂慮。一名上週出訪索國的美國高官坦言，目前應該僅有非常少數的人看過該協議的最終版本。美國國務卿布林肯重申，華府將持續關注相關發展。

中國與索羅門群島的安全協議成為澳大利亞下月大選的重點議題之一。現任總理莫里森嚴辭聲明，若中國在索羅門群島設置軍事基地，將觸碰澳大利亞和美國的「紅線」。 

美國代表團即將出訪索羅門群島、聚焦討論中國議題的前夕，中國外交部週二（4月19日）閃電宣布，中方已與索羅門群島簽署一項安全協議。美國及其盟友欲防堵中國在南太平洋擴張勢力，已先被北京再下一城？

索羅門群島將與中國簽署的安全協議，讓鄰近國家再次聚焦中國於太平洋地區的勢力擴張。專家認為，該協議可能影響該地區的戰略環境，但也促使區域大國重新評估如何處理與太平洋島國的關係。

美国周五警告说，如果中国在战略要地所罗门群岛上建立军事基地，美国将作出“相应的回应”。 所罗门群岛总理保证，与中国签署的协议不包括建立任何军事基地。

(德国之声中文网) 澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）周六证实，周五晚间她在澳洲东岸城市布里斯班与在当地转机的所罗门群岛外长马内莱（Jeremiah Manele）会面。

佩恩办公室发布声明表示："澳大利亚一贯且明确地表达了对所罗门群岛主权决策的尊重，但也重申了我方对（所罗门群岛）与中国签订安全协议的严重关切，包括其中缺乏透明度的情况。"

佩恩办公室透露，双方皆同意澳大利亚仍是所罗门群岛首选的安全合作伙伴，所罗门群岛不会在距离澳大利亚东北海岸不到2000公里处设立外国军事基地。

所罗门群岛外交部尚未就此作出回应。

澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）对澳大利亚广播公司表示，双方进行了"非常有成效的对话"。澳大利亚表示，中国在所罗门群岛设基地不符合该地区的利益。

特汉称，澳大利亚要做的是确保我们提出一个非常强有力的理由，说明为何我们不乐见太平洋岛屿的军事化。

他表示，佩恩和马内莱还谈到，澳洲总理莫里森的保守党政府需要如何在维系双边关系上继续努力。

澳大利亚即将于5月21日举行联邦大选。莫里森的执政联盟正争取第四个任期。

莫里森对于佩恩与马内莱德会面表示欢迎，认为它强化了澳洲在该地区的领导作用。"它还再次保证，所罗门群岛没有考虑或不会支持建立海军军事存在。"

Solomon Island China Sicherheitsabkommen

中国政府4月19日表示，已与所羅門群岛签署了一项安全协议

上月所罗门群岛与中国签订安全协议引起了澳大利亚和美国的担忧。美澳担心北京可能会在南太平洋建立军事据点。

虽然协议的最终版本尚未公布，但一份流出的草案内容中包括了允许中国在所罗门群岛部署海军的措施。

美澳对于安全协议的顾虑激怒了所罗门群岛总理所加瓦雷（Manasseh Sogavare）。

 "我们对有关各方持续表现出缺乏信任感到遗憾。" 所加瓦雷周二对国会表示，他已经解释过，与中国的协议"没有什么可担心"。

2019年9月，所罗门群岛政府与台湾断交，转而与中国建立外交关系。

（美联社、法新社）

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