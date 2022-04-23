澳洲、所罗门外长会晤 讨论中所安全协议

(德国之声中文网) 澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）周六证实，周五晚间她在澳洲东岸城市布里斯班与在当地转机的所罗门群岛外长马内莱（Jeremiah Manele）会面。

佩恩办公室发布声明表示："澳大利亚一贯且明确地表达了对所罗门群岛主权决策的尊重，但也重申了我方对（所罗门群岛）与中国签订安全协议的严重关切，包括其中缺乏透明度的情况。"

佩恩办公室透露，双方皆同意澳大利亚仍是所罗门群岛首选的安全合作伙伴，所罗门群岛不会在距离澳大利亚东北海岸不到2000公里处设立外国军事基地。

所罗门群岛外交部尚未就此作出回应。

澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）对澳大利亚广播公司表示，双方进行了"非常有成效的对话"。澳大利亚表示，中国在所罗门群岛设基地不符合该地区的利益。

特汉称，澳大利亚要做的是确保我们提出一个非常强有力的理由，说明为何我们不乐见太平洋岛屿的军事化。

他表示，佩恩和马内莱还谈到，澳洲总理莫里森的保守党政府需要如何在维系双边关系上继续努力。

澳大利亚即将于5月21日举行联邦大选。莫里森的执政联盟正争取第四个任期。

莫里森对于佩恩与马内莱德会面表示欢迎，认为它强化了澳洲在该地区的领导作用。"它还再次保证，所罗门群岛没有考虑或不会支持建立海军军事存在。"

上月所罗门群岛与中国签订安全协议引起了澳大利亚和美国的担忧。美澳担心北京可能会在南太平洋建立军事据点。

虽然协议的最终版本尚未公布，但一份流出的草案内容中包括了允许中国在所罗门群岛部署海军的措施。

美澳对于安全协议的顾虑激怒了所罗门群岛总理所加瓦雷（Manasseh Sogavare）。

"我们对有关各方持续表现出缺乏信任感到遗憾。" 所加瓦雷周二对国会表示，他已经解释过，与中国的协议"没有什么可担心"。

2019年9月，所罗门群岛政府与台湾断交，转而与中国建立外交关系。

（美联社、法新社）

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