澳洲总理: 不太可能支持台湾加入CPTPP

（德国之声中文网）澳大利亚广播公司（ABC）周五报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在曼谷的APEC会议期间表示，澳大利亚不太可能支持台湾加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP），此举可能会让台北感到失望。

阿尔巴尼斯对澳洲媒体表示，"CPTPP是被承认的独立国家之间的一种关系"，"台湾（在亚太经合组织）所代表的是一个经济体"。

但ABC报道指出，阿尔巴尼斯的说法与CPTPP的协议条文相矛盾，因为条文中并未表明国家地位是加入CPTPP的前提条件，协议规定"任何国家或独立关税区"都可以加入CPTPP，这个定义显然包括台湾。

据台湾中央广播电台报道，阿尔巴尼斯在APEC会场外遭到台湾媒体包围，面对"是否支持台湾加入CPTPP"、"是否友好习近平"等提问皆不发一语，快步离去，双方展开超过2分钟的追逐。

台湾外交部要求澳洲澄清

台湾外交部周五表示，阿尔巴尼斯的说法与加入规定不同，已透过驻处要求澳洲政府澄清原意。

根据台湾外交部发布的最新声明，澳大利亚政府已向台湾澄清， 澳洲政府对于台湾加入CPTPP的立场并未改变，仍欢迎包括台湾在内的所有符合CPTPP高标准规范经济体加入。台湾外交部表示对澳洲政府重申对台湾加入CPTPP的一贯立场表示欢迎。

声明还指出，台湾将依CPTPP相关入会规定，持续争取包括澳洲在内等CPTPP各会员国的支持，深化台湾与澳洲及所有会员体互惠互利的经济合作与投资关系，强化台湾在全球的关键供应链的角色与经贸战略地位。

此前中央社引述台湾外交部发言人欧江安表示，中华民国台湾不只是主权独立国家，更是先进的自由民主政体及经济高度发展的独立经济实体，目前没有任何CPTPP的11个会员国质疑台湾申请加入CPTPP的资格条件。

她还指出，台湾正式提交入会申请后，美国、日本等国均公开肯定台湾在履行国际承诺的表现，台湾共享的民主价值应是CPTPP成员国纳入新会员决策的重要考量。

CPTPP由此前的跨太平洋伙伴协定（TPP）演化而来，共有11个成员国，分别是澳大利亚、日本、加拿大、墨西哥、马来西亚、新加坡、智利、秘鲁、越南、新西兰和文莱。中国与台湾分别在去年9月16日和9月22日申请加入CPTPP。成员国对于新增会员拥有"一票否决权"，只要有一方反对便无法加入。

阿尔巴尼斯11月15日在巴厘岛与习近平会晤

尴尬的时间点

在阿尔巴尼斯作出上述表态的三天前，他刚刚在印尼巴厘岛的G20峰会期间与中国领导人习近平会晤。

澳大利亚国立大学研究员赫斯科维齐（Benjamin Herscovitch）对ABC表示，"总理很可能只是说错话。正如他所言，澳大利亚的立场没有改变"。

赫斯科维齐也指出，阿尔巴尼斯此番发言的"时机不凑巧"，因为他在三天前刚见过习近平。中国反对台湾加入CPTPP，因此阿尔巴尼斯的评论"有可能看起来是对中国政府的一种让步"，会被认为是北京的胜利。他认为阿尔巴尼斯及其外交和贸易部长应该澄清，澳大利亚对台湾加入CPTPP保持开放。"鉴于台湾的加入将使澳大利亚在经济和战略上受益，这一信息尤为关键。"

澳大利亚影子内阁外长伯明罕（Simon Birmingham）也对澳大利亚广播公司表示，阿尔巴尼斯的说法事实上是错误的。"阿尔巴尼斯先生似乎不知道或不了解台湾作为正式成员参与世界贸易组织，与任何其他成员平等。"

伯明罕指出，"其CPTPP成员资格不应该与国家地位挂钩，而是根据延长协议的优点，维持现有成员之间团结的重要性，以及它是否能达到协议的高标准来考虑。"

ABC还引述一名联盟党高层人士表示，阿尔巴尼斯应迅速澄清自己的言论。"这是一个全球性的难堪情况"。 这名消息人士认为，阿尔巴尼斯的说法看上去像是以对活跃亚洲民主政体加入地缘经济组织的支持作为交换，换取与独裁者的会面。"这向我们整个地区的朋友发出了错误信号。"

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。