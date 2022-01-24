澳洲总理微信号遭转卖 中国干预大选？

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森发表了2022年虎年新春贺词，并在致辞视频开头用中文祝大家"新年快乐"。和往年不同的是，今年他无法在微信上向华人拜年了。

上个月底，莫里森总理的微信公众号被重新命名为"澳华新生活"，账号简介写着"为澳大利亚华侨提供生活资讯"。

总理微信公众号被盗号和更名的消息传遍全澳。

时至今日总理办公室只是表示在和微信进行沟通，并未解释整个事件的来龙去脉。

和总理同党的澳大利亚第一个联邦华人女议员廖婵娥发表声明说，自己将抵制微信，直到微信作出解释。

腾讯方面给出的回应是总理微信账号主体变更为商业买卖，并非盗号。今年是澳大利亚的大选年，因此总理失去微信公众号的事件蒙上了更深的一层迷雾。澳大利亚联邦议会情报和安全委员会主席詹姆斯·帕特森（James Paterson）认为此举是中国政府干涉澳大利亚政治的行为。

微信暗藏的门道

和字节跳动旗下的抖音和TikTok类似，腾讯研发的微信和WeChat也是两个功能类似但版本不同的软件。

微信必须要拥有中国身份的人才可以下载使用，数据处理和存储地点都在中国。

海外人士使用的WeChat则把服务器架设在了新加坡，在一定程度上可以绕过中国的审查。

根据莫里森总理微信号变更的情况来看，他的公众号很大可能由中国公民在中国进行注册和运营。

在2020年澳中两国因为画家乌合麒麟的一幅讽刺澳军屠杀阿富汗儿童的虚构画作陷入争执的时候，莫里森总理一封向中国政府表达抗议的微信文章遭到审查下架。

当时澳大利亚政界就存在针对微信数据审查、散布假消息和国家安全的担忧。"对微信的担忧是合理的，" 澳大利亚Per Capita智库研究员赵明佑（Osmond Chiu）说。"但自由党议员试图利用这一事件算计工党，这似乎不太可能。

微信深入澳大利亚政治

赵明佑所说的"算计工党"指的是自由党议员通过此事呼吁工党的政治人物也放弃使用微信，一起进行抵制。

澳大利亚人口中有接近6%为华人选民，因此不少政治人物都拥有自己的微信公众号或者私人账号，以此来接触使用普通话的华人选民。

以廖婵娥议员为例，早在2016年她曾公开表示利用微信来接触华人选民对于联盟党赢得选举具有重要意义。

她在华人选民中公开反对同性恋，并通过微信抨击对手工党的性向平等政策。她曾表示："反对男学生用女厕.... 反对易装、变性，华人认为同性婚姻与正常习惯不同。"

在2019年联邦大选期间，廖婵娥成为墨尔本奇瑟姆选区（Chisholm）的候选人，当时媒体获取的信息显示，支持她的微信群宣传工党执政后会让难民全部拿到澳大利亚绿卡。此事被舆论指责为恐怖虚假宣传。

除了执政党之外，反对党工党也在微信上积极活动。除了众多议员拥有自己的微信号之外，现任工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯在2021年开通了个人微信公众号。

"如果工党当选执政党，工党领导人将成为下一任澳大利亚总理，"他当时写道。

阿尔巴尼斯还通过微信谴责了在疫情期间冒犯澳大利亚华人的"不尊重言论"，并承认华人社区"对澳经济、文化、政治上的贡献"。

值得注意的是，在莫里森总理失去自己的微信号之际，阿尔巴尼斯的账号仍然可用。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



皇家墨尔本理工大学RMIT传媒系教授于海青告诉德国之声："2019年大选期间，甚至大选之后普通话选民在微信上的活跃程度都非常高。"

"我认为两党如果够明智的话没有人会放弃微信。尽管自由党和联盟党的议员们呼吁工党放弃微信，但是我认为工党不会愚蠢到真的这么做，"她说。

赵明佑认为，"澳大利亚华人选民在悉尼和墨尔本的关键边缘席位中占很大比例。这些选民可能会决定下一届联邦选举的结果，因此，争取到他们的支持对政党来说非常重要。"

澳大利亚大选再打中国牌？

赵明佑认为这次事件显示，与中国的关系很可能成为今年的选举议题。他表示，现政府试图在对华关系上采取更强硬的路线，同时试图拉拢工党，在国内获得支持。

"抵制微信只是最新的尝试。这一策略可能会事与愿违，坊间有报道称，华裔澳大利亚选民正在放弃联盟党政府，这可能会让他们失去边缘席位，"他说。

于海青认为，在大选即将到来之际微信突然成了一个"害群之马"，让国家安全以及社交媒体假消息的议题再次被滥用。"国家安全是个万灵丹。任何事情都可以和国家安全相挂钩。"

于海青表示在自己的学术研究中发现很多东南亚的社区面对WhatsApp上传播的新冠疫情假消息，而WhatsApp是美国公司脸书旗下的应用软件，因此以安全和假消息为由打击微信是不合理的。

"在消除假消息的标准上应该对所有的社交媒体一视同仁，采取相同的标准，不应该具有种族主义的针对性。"她说。"我们不希望澳大利亚重回麦卡锡主义时代，将矛头指向中国的手机软件或华人群体。"

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