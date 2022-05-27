澳洲工黨正式組閣 氣候外交抗衡中國勢力

（德國之聲中文網）澳洲眾議院共有151個席次，必須取得過半數的76席才能單獨執政，雖然5月21日投票當天澳洲工黨就已預料將勝出，但少部分選區選情膠著，工黨一直未能獲得單獨過半的安全席次保障。外界先前也關注，工黨是否會與澳洲綠黨組成聯合內閣。

如今塵埃落定，工黨也獨自公佈了自身的內閣名單，並未納入綠黨成員。雖然工黨並未組成聯合政府，不過分析人士預計，工黨會在眾議院中與獨立議員和佔有4席的綠黨合作，加速各項法案通過的進程。

澳洲廣播公司（ABC）報導，週二（5月31日）晚間，澳大利亞新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）公佈了內閣名單，其中包含一位出生於埃及，負責早期教育和青年部的穆斯林女部長阿里（Anne Aly），她是澳大利亞歷史上首位穆斯林女部長。另外，澳洲也首次出現由女性原住民，擔任的原住民事務部長。

而女性部長的人數也創下新紀錄，共有10人，其中之一就是日前出訪日本參加四方會談，並訪問斐濟的黃英賢（Penny Wong）。出生於馬來西亞的她，正式出任工黨參議院領袖及外交部長，也是澳大利亞首位出生於外國的外長。

此次選舉中有多位來自亞洲背景的候選人當選。除了工黨參議院領袖黃英賢（Penny Wong）繼續連任之外，父母在越戰期間逃離老撾來到澳大利亞的華裔人士陳莎莉（Sally Sitou）、馬來西亞華人移民林文清（Sam Lim）、越南裔獨立議員Dai Le等，都是首次當選眾議員。

另外，工黨還有三位有南亞血統的新議員當選，包括斯里蘭卡裔的阿南達·拉賈（Michelle Ananda-Rajah）、費爾南多（Cassandra Fernando）以及馬斯卡雷尼亞斯（Zaneta Mascarenhas）。

工黨的氣候外交：對外應對中國，對內反擊右派

中國外長王毅週一（5月30日）在斐濟舉行「第二次中國-太平洋島國外長會議」後，繼續訪問湯加、巴布亞新幾內亞和東帝汶等國，也可能會簽署更多協議，也引發輿論的持續關注。

澳洲廣播公司（ABC）報導，在外交方面，工黨同樣把氣候變化作為一條主線，在兩場主要用於製衡中國影響力的外交場合上，工黨新政府都強調了應對氣候變化威脅的重要性。

ABC分析，從巴布亞新幾內亞的情況來看，工黨重視氣候變化在外交上仍與地緣政治有關。澳大利亞外交官過去這段時間，減少公開露面，以避免被政治化。但政府則持續增加其網上和社交媒體上的影響力，對於將舉行的巴布亞新幾內亞西部省的相關計劃，幕後工作也在進行中。

事實上，不僅僅是澳大利亞和中國，就連日本、英國和法國都對巴布亞新幾內亞，表現出越來越大的興趣。在巴新的美國使館人員數目幾乎翻了一倍，他們正準備搬進首都新的更大的大使館。

達頓出任自由黨黨魁 過去曾對華強硬

另外，週一（5月30日），在本次澳洲聯邦大選中痛失政權，只獲得58席的自由黨和國家黨聯盟，則分別選出了新的黨魁。曾任國防、內政和移民部長的彼得•達頓（Peter Dutton）成為新任自由黨、也是主要反對黨的領袖。

澳廣報導，在中國議題上，達頓堅持他過去對中國的「強硬發聲」，「我不會因為這些問題而退縮，因為我對這個問題充滿了熱情，」他說。他還表示，中國視該太平洋地區其他國家為「朝貢國」。

2021年11月26日，時任國防部長的達頓還曾表示，如果在台灣問題上爆發戰爭，澳大利亞不支持美國是「不可思議的」。

他說澳大利亞應該現實地看待中國在習近平主席領導下發生的事情，如果中國攻打台灣，將大大改變地區安全局勢。

學界呼籲修復中澳關係

中國新華社27日報導稱，澳大利亞15位知名學者日前致信新任總理阿爾巴尼斯和外交部長黃英賢，敦促澳洲政府改善對華關係。

公開信稱，澳洲政府換屆給澳中關係的改善帶來機會。這15位長期研究中國的學者認為，新政府可能會避免上屆政府的做法。在處理外交關係時，澳方需要做的是雙向溝通，而不應搞「麥克風外交」，少進行挑釁，多開展國際合作。

公開信還指出，同時考慮到大國戰略關切、外交和經濟利益的對華政策，或將更好、更持續地確保澳國家和經濟安全。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）副校長沃克（Tony Walker）也在對話（The Conversation）平台上發表分析指出，隨著黃英賢（Penny Wong）在太平洋地區嶄露頭角，阿爾巴尼斯政府應該回顧歷史來修補與中國的關係。

沃克認為，今年是澳大利亞與北京建交50週年，阿爾巴尼斯對中國總理李克強賀電的反應是謹慎的，「急於承認（李克強的）這種提議是沒有意義的」。然而，「阿爾巴尼斯若是想尋求延長解凍（的時間），他將犯下錯誤」，沃克說，「幾乎所有的澳大利亞盟友，包含美國，都與北京建立了工作性的關係」。

阿爾巴尼斯目前仍暫未回覆李克強的賀電，他曾在東京出席四方會談時表示，對賀電表示歡迎，將等到回到澳洲後，再給予正式的答覆。

澳大利亞首任駐華大使費思棻（Stephen Fitzgerald）26日在「珍珠與煩惱」（Pearls and Irritations）平台指出，工黨政府必須回歸外交本行，與已做好準備的中國對話，並收起莫里森對華政策標誌性的無端批評、侮辱和譴責的擴音器，「如果我們這樣做，將會有許多我們可以建設性參與的問題。」

費思棻還說，一個明顯的領域是氣候問題的國際合作，「將中國納入（氣候變化的國際合作）之中是一個機會，而將其排除在外將是弄巧成拙」。他認為，通過氣候問題，澳大利亞可以在南太平洋與中國進行建設性的接觸。

（綜合報導）

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