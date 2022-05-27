澳洲工黨正式組閣 氣候外交抗衡中國勢力

2022澳洲聯邦大選計票工作，在經過長達11天的開票後，終於在週二（31日）確定工黨獲得77席成為眾議院多數派政黨，得以單獨組建政府，內閣成員名單為何？
（德國之聲中文網）澳洲眾議院共有151個席次，必須取得過半數的76席才能單獨執政，雖然5月21日投票當天澳洲工黨就已預料將勝出，但少部分選區選情膠著，工黨一直未能獲得單獨過半的安全席次保障。外界先前也關注，工黨是否會與澳洲綠黨組成聯合內閣。
如今塵埃落定，工黨也獨自公佈了自身的內閣名單，並未納入綠黨成員。雖然工黨並未組成聯合政府，不過分析人士預計，工黨會在眾議院中與獨立議員和佔有4席的綠黨合作，加速各項法案通過的進程。
澳洲廣播公司（ABC）報導，週二（5月31日）晚間，澳大利亞新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）公佈了內閣名單，其中包含一位出生於埃及，負責早期教育和青年部的穆斯林女部長阿里（Anne Aly），她是澳大利亞歷史上首位穆斯林女部長。另外，澳洲也首次出現由女性原住民，擔任的原住民事務部長。
而女性部長的人數也創下新紀錄，共有10人，其中之一就是日前出訪日本參加四方會談，並訪問斐濟的黃英賢（Penny Wong）。出生於馬來西亞的她，正式出任工黨參議院領袖及外交部長，也是澳大利亞首位出生於外國的外長。
此次選舉中有多位來自亞洲背景的候選人當選。除了工黨參議院領袖黃英賢（Penny Wong）繼續連任之外，父母在越戰期間逃離老撾來到澳大利亞的華裔人士陳莎莉（Sally Sitou）、馬來西亞華人移民林文清（Sam Lim）、越南裔獨立議員Dai Le等，都是首次當選眾議員。
另外，工黨還有三位有南亞血統的新議員當選，包括斯里蘭卡裔的阿南達·拉賈（Michelle Ananda-Rajah）、費爾南多（Cassandra Fernando）以及馬斯卡雷尼亞斯（Zaneta Mascarenhas）。
中國外長王毅週一（5月30日）在斐濟舉行「第二次中國-太平洋島國外長會議」後，繼續訪問湯加、巴布亞新幾內亞和東帝汶等國，也可能會簽署更多協議，也引發輿論的持續關注。
澳洲廣播公司（ABC）報導，在外交方面，工黨同樣把氣候變化作為一條主線，在兩場主要用於製衡中國影響力的外交場合上，工黨新政府都強調了應對氣候變化威脅的重要性。
ABC分析，從巴布亞新幾內亞的情況來看，工黨重視氣候變化在外交上仍與地緣政治有關。澳大利亞外交官過去這段時間，減少公開露面，以避免被政治化。但政府則持續增加其網上和社交媒體上的影響力，對於將舉行的巴布亞新幾內亞西部省的相關計劃，幕後工作也在進行中。
事實上，不僅僅是澳大利亞和中國，就連日本、英國和法國都對巴布亞新幾內亞，表現出越來越大的興趣。在巴新的美國使館人員數目幾乎翻了一倍，他們正準備搬進首都新的更大的大使館。
另外，週一（5月30日），在本次澳洲聯邦大選中痛失政權，只獲得58席的自由黨和國家黨聯盟，則分別選出了新的黨魁。曾任國防、內政和移民部長的彼得•達頓（Peter Dutton）成為新任自由黨、也是主要反對黨的領袖。
澳廣報導，在中國議題上，達頓堅持他過去對中國的「強硬發聲」，「我不會因為這些問題而退縮，因為我對這個問題充滿了熱情，」他說。他還表示，中國視該太平洋地區其他國家為「朝貢國」。
2021年11月26日，時任國防部長的達頓還曾表示，如果在台灣問題上爆發戰爭，澳大利亞不支持美國是「不可思議的」。
他說澳大利亞應該現實地看待中國在習近平主席領導下發生的事情，如果中國攻打台灣，將大大改變地區安全局勢。
中國新華社27日報導稱，澳大利亞15位知名學者日前致信新任總理阿爾巴尼斯和外交部長黃英賢，敦促澳洲政府改善對華關係。
公開信稱，澳洲政府換屆給澳中關係的改善帶來機會。這15位長期研究中國的學者認為，新政府可能會避免上屆政府的做法。在處理外交關係時，澳方需要做的是雙向溝通，而不應搞「麥克風外交」，少進行挑釁，多開展國際合作。
公開信還指出，同時考慮到大國戰略關切、外交和經濟利益的對華政策，或將更好、更持續地確保澳國家和經濟安全。
澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）副校長沃克（Tony Walker）也在對話（The Conversation）平台上發表分析指出，隨著黃英賢（Penny Wong）在太平洋地區嶄露頭角，阿爾巴尼斯政府應該回顧歷史來修補與中國的關係。
沃克認為，今年是澳大利亞與北京建交50週年，阿爾巴尼斯對中國總理李克強賀電的反應是謹慎的，「急於承認（李克強的）這種提議是沒有意義的」。然而，「阿爾巴尼斯若是想尋求延長解凍（的時間），他將犯下錯誤」，沃克說，「幾乎所有的澳大利亞盟友，包含美國，都與北京建立了工作性的關係」。
阿爾巴尼斯目前仍暫未回覆李克強的賀電，他曾在東京出席四方會談時表示，對賀電表示歡迎，將等到回到澳洲後，再給予正式的答覆。
澳大利亞首任駐華大使費思棻（Stephen Fitzgerald）26日在「珍珠與煩惱」（Pearls and Irritations）平台指出，工黨政府必須回歸外交本行，與已做好準備的中國對話，並收起莫里森對華政策標誌性的無端批評、侮辱和譴責的擴音器，「如果我們這樣做，將會有許多我們可以建設性參與的問題。」
費思棻還說，一個明顯的領域是氣候問題的國際合作，「將中國納入（氣候變化的國際合作）之中是一個機會，而將其排除在外將是弄巧成拙」。他認為，通過氣候問題，澳大利亞可以在南太平洋與中國進行建設性的接觸。
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