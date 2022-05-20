澳洲工黨在大選中獲勝 阿爾巴尼斯将出任新總理

（德国之声中文网）至截稿為止，根據澳洲廣播公司的統計，目前執政的自由黨和國家黨聯盟，一共有望獲得至少53席，最大在野黨工黨有望獲得至少72席，其他政黨或獨立人士有望獲得11席，但仍有15席的結果尚無法知曉。

多家澳媒報導，澳洲東岸時間晚上11點左右，自由黨的現任總理莫里森（Scott Morrison）承認敗選，恭賀工黨黨魁阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），並宣布辭去自由黨黨魁。

莫里森說，“今晚，我已經和工黨黨魁，也就是繼任總理進行了對話，恭喜他今晚獲得大選勝利” 。

气候变化是选举中的一个关键议题

目前開票作業仍在持續，而且很可能會跨到週日，甚至是花費更長時間。不少人士預期，本屆恐不會直接出現過半數的工黨新政府，而是有可能由澳洲工黨、澳洲綠黨、與其他獨立人士組成左翼聯合政府。

由於人口持續成長，本屆選民人數創下歷史新高紀錄。根據澳大利亞選舉委員會（AEC）的數字，本次大選的選民總數超過1720萬人。

澳洲採取強制投票制，所有的成年公民都必須投票，否則將遭到罰款。再加上澳洲採用罕見的偏好投票制，選民必須依序將選區內所有的候選人，依照喜好程度填上志願序，否則將視為廢票，造成澳大利亞的開票過程相當冗長。

依照規定，澳洲所有的開票工作必須在每日的晚間12點停止，直到隔日上午再繼續進行。因此，自週六下午6時停止投票後，若無法在當晚午夜前分出勝負，將等到隔日再進行後續的開票工作。

媒体報導指出，今年澳大利亞的郵寄選票多達260萬張，創下史上最高紀錄。同時，提前投票人數也創下歷史新高，光是本周四（5月19日），就是澳大利亚歷史上提前投票人數最多的一天，單日共有74.3萬人提前投票。

但郵寄選票已來不及在週六投票日當天統計，而是會自週日下午起公布第一批開票結果．因此選情充滿眾多變數。

根據澳洲博彩公司Sportsbet的資料，若民眾選擇在投票日下午6點下注押注工黨，將獲得1.31的賠率；而押注執政聯盟，即自由黨與國家黨陣營的賠率3.7，其他任何陣營獲勝的賠率101，顯示博彩公司較看好工黨勝選的可能性。

澳洲公共媒體SBS報導，華裔市場研究專家蔡日偉（Elisa Choy）表示，工黨預計將在綠黨和獨立人士的支持下組建新政府。

執政黨多位重要人士落馬 工黨與綠黨誕生新星

澳洲第一位華裔眾議員、選區位於墨爾本奇澤姆（Chistolm）的自由黨眾議員廖嬋娥（Gladys Liu），目前以43%%的得票率，大幅落後於工黨候選人加蘭德（Carina Garland）的57%，但她拒絕承認敗選，而是要等到週日的郵寄投票開票後，才會做出決定。

而在澳洲第一大城雪梨西區挑戰的華裔素人陳莎莉（Sally Sitou），則有望贏得選舉，並成為澳洲歷史上第二位華裔眾議員。陳莎莉目前在瑞德選區（Reid）以55.5%的得票率，領先自由黨現任議員馬丁的44.5%（Fiona Martin）。

有別於澳洲史上第一位華裔眾議員廖嬋娥出生在香港，陳莎莉的父母來自東南亞國家老撾，是當地華人，並在越戰之後移民到澳洲。

在其他自由黨的現任閣員方面，雖然總理莫里森在自己的選區輕鬆連任，但自由黨的二號人物、財政部長費登堡（Josh Frydenberg）則幾乎是篤定落選。他在墨爾本庫揚選區（Kooyong）目前以45.5%的得票率，落後於主要對手、無黨籍的女性獨立候選人瑞恩（Monique Ryan）。

先前外界猜測，同樣可能落選的現任自由黨國防部長達頓（Peter Dutton），則應會低空飛過，並成功連任。達頓目前在昆士蘭狄克森（Dickson）選區以52.8%的得票數領先主要對手，工黨的女性候選人佛朗斯（Ali France）。

而在現任總理莫里森辭去黨魁一職，財政部長費登堡恐落選的情況下，達頓是否會成為新一任的自由黨黨魁，也是後續值得關注的焦點。

與澳洲工黨同屬左翼陣營的澳洲綠黨，本次選舉也大有斬獲，有望取得3-4席的席次，遠多過於上屆的1席。綠黨除了墨爾本市區選區的黨魁賓德（Adam Bandt）以59.3%的高比例，領先工黨對手的40.7%外。綠黨這次還有望在昆士蘭州一次奪得二至三席眾議員，開創歷史紀錄。

其中，澳洲第三大城布里斯班南區的萊恩（Ryan）選區，綠黨候選人華生布朗（Elizabeth Watson-Brown）以53.7%的得票數，大幅領先自由黨對手的46.3%外，在布里斯班市區選區和東側的格理非斯選區（Griffith），目前都持續保持領先，並有望當選。

選舉日熱鬧非凡：下雨，抗議和衝突

澳洲第二大城墨爾本今日豔陽高照，但在第一大城雪梨部分地區，投票日的天氣卻相當不佳，導致民眾必須冒雨投票．雖然澳洲採取“強制投票制”，天氣基本上不會影響投票率，但仍给選民造成麻煩。

澳洲第二大城墨爾本今天中午左右，再度爆發了反疫苗人士的遊行，並且阻斷了部分的市區交通，德國之聲記者目擊現場大約有數百人，他們舉著拒絕投給幾大主要政黨，以及反對疫苗，反對口罩和其他防疫限制的標語，但過程大致平和，也未與警方發生衝突。

墨爾本居民王小姐向德國之聲表示，反疫苗人士的抗議幾乎是每週都會舉行，規模也不大，市民大多已經習以為常，“但他們每次都會阻斷交通，導致電車停駛”，“但我沒有料到他們今天投票日也會抗議”。

在墨爾本的另一端，獨立女候選人瑞安博士（Dr. Monique Ryan），本屆在庫揚選區（Kooyong）出馬參選，想挑戰自由黨眾議員，也是現任財政部長的費登堡（Josh Frydenberg），雙方卻在選前意外引發爭執。

澳大利亞廣播公司報導，費登堡陣營指控瑞安陣營使用的中文選舉文宣，並未獲得澳洲選委會的授權，但瑞安陣營否認。

而在澳洲第一大城雪梨，本次關鍵選區之一，也是有華裔素人參選的瑞德（Reid）選區，選前一日則不太平靜，甚至傳出零星衝突。

天空新聞報導，支持工黨候選人陳莎莉（Sally Sitou）的民眾指控，陳莎莉的海報被人拆除，取而代之的是自由黨黨魁。隨後，陳莎莉的團隊聲稱，他們進行了報復，現任眾議員馬丁（Fiona Martin）海報，也被移除並扔掉了。

陳莎莉說“選舉最終應該是一場思想和政策的較量，而非比賽誰的標語多”， 現任眾議員馬丁則否認對破壞行為有任何了解，並同意這是不恰當的行為。

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