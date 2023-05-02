澳洲對華出口創新高 專家：尚未徹底回溫

（德國之聲中文網）澳大利亞對中國的出口在今年3月創下歷史新高紀錄，達到190億澳元（約128億美元），比去年同期成長了31%，這主要受惠於鐵礦石和中國解除煤炭禁令有關。不過業界和專家都認為，中澳貿易若想完全恢復到正常水準，恐怕仍須至少數個月的時間。

澳洲統計局週四（5月4日）公布3月澳洲進出口數據，表現相當亮眼，澳大利亞對中國的鐵礦塊和鐵礦粉的3月出口量，分別比2月增加24.3 %和17.7%，運往中國的動力煤也一口氣成長了125%。

同時，由於中澳貿易關係的改善和出口增加，澳大利亞3月的貿易順差提升至澳幣153億元（約103億美元）的歷史第二高點。

路透社報導，總體而言，儘管受到限制，澳大利亞對中國的出口仍在激增，從2019年的1490億澳元（約1003億美元），增加至去年的1750億澳元（約1160億美元），這在很大程度上要歸功於蓬勃發展的鐵礦石貿易，這對中國鋼廠來說至關重要。

澳大利亞工黨政府將以恢復不受限制的貿易作為優先事項，而中國結束煤炭限制是一個早期的勝利。澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）去年12月訪問了北京，澳大利亞貿易部長法雷爾（Don Farrell）也預計即將訪問中國。

「我們都在努力穩定與中國的關係，我們在貿易局勢中遇到的問題不是一夜之間發生的，」法雷爾週一（1日）在接受天空新聞（Sky News）訪問時說，他將很快前往中國討論貿易問題。

法雷爾說：「它們（中澳貿易問題）不會在一夜之間得到解決，但我們需要持續推進，一個接一個（解決問題），我對此充滿希望。事實上，我相信我們會解決我們所有的問題，以及與中國政府懸而未決的問題。」。

關係到底有沒有回溫

《悉尼先驅晨報》4月18日報導，中國外交部副部長馬朝旭4月中曾訪問澳大利亞，是6年來首位訪問澳大利亞的中國政府高級官員。這引發了人們的猜測，即中國對澳大利亞200億美元出口商品實施的貿易制裁將會取消。

此外，來自澳大利亞公司的高管代表團也在4月赴中國訪問。該行程是由澳中商會安排，也是3年來首個澳大利亞的產業代表團訪華。

數據顯示，中國企業去年在澳大利亞投資14.2億美元，幾乎是2021年的3倍。然而，這仍然是自2007年畢馬威會計師事務所（KPMG）和悉尼大學開始編制報告《揭秘中國投資》年度報告以來，第二低的年度投資金額。

紀錄上，中國對澳大利亞投資最高的一年是在2008年，當時中國企業大舉採購，在澳大利亞投資了162億美元。

澳大利亞在今年2月以國安為由，阻止了中國對澳大利亞的稀土礦業投資。對此，前澳大利亞駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）呼籲聯邦政府，應為中國公司提供更明確的信息，說明他們可以投資哪些行業，以及哪些行業領域受到限制。

「多年來，（澳大利亞政府）做出了一些糟糕的決定，我認為這讓所有中國投資者對投資澳大利亞都非常謹慎。」芮捷銳表示：「他們（中國）想投資（澳大利亞），投資符合他們的利益，他們這樣做也符合我們的利益。」

芮捷銳4月時曾與其他工商界人士、阿里巴巴創辦人馬雲會面。他表示，吸引更多中國投資進入澳大利亞的必要性，必須成為修復兩國貿易關係討論的一部分。

恢復貿易比想像中更困難

路透社報導，自從中國首次在政治爭端中封鎖一系列澳大利亞進口商品以來，3年多以來中國的貿易限制正在放寬。但事實證明，恢復貿易比停止貿易更具挑戰性。

去年年底的一次領導人會議為兩國關係初步解凍，中澳上個月同意在3個月內解決大麥關稅爭端。

中國在1月份放寬了對煤炭的限制。但3個月之後，3月份中國對澳大利亞煤炭的進口量，仍是2016年至2019年平均值的三分之一。

澳大利亞官員和出口商表示，由於中澳雙方競爭、以及對外交解凍時間長短的謹慎態度，中澳貿易能快速恢復到限制前水平的願望變得難以成真。其中，煤炭貿易的緩慢恢復表明，恢復市場、物流和對限制產品貿易的預期，可能需要數月甚至數年時間。

「這些事情需要時間，沒有魔杖可以讓一切恢復正常，這將是一個長達數月的緩慢過程」，澳中貿易委員會主席奧爾森（David Olsson）說。

不會犧牲新市場

澳大利亞礦商在中澳關係緊張期間，已找到了新客戶，也不再提供焦煤優惠價格給中國。與此同時，來自俄羅斯和蒙古的煤炭，更佔據了中國市場。

在澳大利亞，幾家葡萄酒、木材和肉類生產商表示，他們不會以犧牲新客戶為代價來優先考慮中國市場。澳大利亞養牛協會主席富特（ David Foote）說：「失去我們辛辛苦苦建立的新業務將是短視的。」

貿易商表示，由於官僚系統的惰性，消息要花數週時間才能傳到中國海關官員那裡，他們必須訪問8個中國政府部門，才能對許可證進行分類。有買家表示，至今年2月為止，澳大利亞煤炭尚未進入中國的進口許可證系統。

「中國煤炭貿易商現在看不到簽訂長期合同的動力」，一位駐中國的煤炭貿易商表示，理由是高庫存和中澳關係再次惡化的潛在風險。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。