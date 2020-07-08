 澳洲宣布保护港人 暂停实施引渡协定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2020

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时政风云

澳洲宣布保护港人 暂停实施引渡协定

澳洲总理表示，《港区国安法》实施以后，给香港带来了根本性的改变。因此澳洲决定协助境内外的香港人成为澳洲永久公民，也暂停实施过去与香港签订的引渡协定。

Australien Premierminister Scott Morrison (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

(德国之声中文网) 澳大利亚总理莫里森周四(7月9日)宣布，澳洲政府将提供在澳洲境内香港学生临时签证，并且协助他们成为澳洲的永久居民。

他说: 「如果你持有临时签证，你的签证将会从今天起，在你已经滞留的时间之外再延长五年。」他接着说，在这五年效期到期以前，澳洲政府会提供成为永久居民的途径。莫里森说，目前有大约一万名香港人以临时签证或学生签证留在澳洲境内。

此外，针对目前人不在澳洲、但是有意申请临时技术劳工签证的香港人，只要符合技术清单和当局要求，澳洲政府也会提供五年有效的临时签证，并且提供成为永久居民的途径。

澳洲政府也热情招呼在香港设有办公室的非营利组织、新闻媒体、金融机构等，邀请他们搬移到澳洲。澳洲政府表示将会提供优渥待遇，也会开出有利于公司安置员工的签证方案。

澳洲取消与香港之间的引渡协议

继加拿大上周宣布暂停执行与香港签订的引渡协议之后，澳洲总理莫里森也在周四宣布，考虑到在《港区国安法》的规定下，嫌犯可以被送到中国大陆受审，澳洲决定暂停执行与香港之间的引渡协议。

他表示，上周在香港实施的《港区国安法》为香港带来了根本上的改变，因此澳洲决定暂停执行引渡协议。

Hongkong Protestierende mit Smartphone (picture-alliance/ZUMA Wire/SOPA Images/G. So)

香港人若被认定违反国安法，有可能会被引渡到中国境内受审

罗冠聪呼吁各国暂停移交逃犯协定

7月8日，已经离港的罗冠聪发表公开信，呼吁世界各国「取消或暂停与香港签订的移交逃犯协定」。

他在公开信中写道，他注意到在公开高调反对国安法立法的国家中，澳洲、加拿大、芬兰、德国、荷兰、纽西兰、英国以及美国等国，乃其中 19 个与香港政府签订引渡条例的国家。

除了已经宣布暂停执行与香港之间引渡协议的加拿大，他呼吁其他18国立即暂停或取消相关安排。他也表示已将英译版公开信致函予 7 位在联合国以及传媒高调反对国安法的国家行政首长（澳洲、芬兰、德国、荷兰、纽西兰、英国以及美国）。

他在公开信中写道: 「在国安法实施下，香港的司法独立、公平审讯等要素都难以保障，或有违逃犯移交协议中有关免于『审判时受到不公平的待遇，被惩罚、被拘留或使个人自由受限制』等法治门槛要求。」

出于以上原因，他呼吁其他18国仿效加拿大，「暂停执行或终止与香港已签订的移交逃犯协定，并在国安法复审或取消时方再次检视是否重启有关逃犯引渡的安排」，並为保护民主、自由、人权共同合作。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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加拿大暂停与香港的引渡协议 德政客建议效仿

中国实施港版国安法之后，加拿大宣布停止向香港出口敏感军事物资，暂停与香港之间的引渡协议，并更新对这座城市的旅行建议。德国绿党籍议员、欧洲议会对华关系小组负责人呼吁柏林，效仿加拿大。 (04.07.2020)  

不满加拿大反《港区国安法》 北京发旅游提醒

加拿大外长商鹏飞7月3日发表声明，宣布加方禁止向香港出口敏感军事物品，暂停同香港引渡条约，更新加公民赴港旅行提示。加总理特鲁多称，加方正考虑移民等其他措施。北京除了第一时间严词回应，现在也出招反击。 (07.07.2020)  

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评论分析

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