澳洲学生支持香港民运 被勒令停学

（德国之声中文网）据法新社消息，一所澳大利亚大学责令一名学生活动人士停学两年。这位学生声称，大学的此番决定是为了平息他对中国共产党在该大学施加影响的批评。

澳大利亚昆士兰大学纪律委员会对帕夫洛（Drew Pavlou）做出了停学的决定，但没有透露与决定有关的进一步细节。帕夫洛一直对中国政府持批评态度，并支持香港独立运动。英国《卫报》2019年10月报道称，他是澳大利亚昆士兰大学支持香港民主运动的主要组织者。

帕夫洛告诉法新社，大学没有告诉他任何与这个决定有关的理由。他认为这是为了平息他抗议的声音，并取消他通过参加选举在大学理事机构中获得的参议席位。

大学停学的决定公布后，他在通过脸书发布的一份声明中表示，原本他在选战期间承诺将把自己作为大学参议员的15000澳币收入全部捐给中国的人权事业。到目前为止，他已经捐出了10000澳币，而被逐出参议会意味着他无法继续为此捐款。

帕夫洛在这份声明中表示，学校停学的决定显然是要给他的政治活动噤声，他"从来没有想过事情会发展到这一步"。

纪律处分的内容

当地媒体报道称，针对帕夫洛的纪律处分内容长达180多页，其中包括在社交媒体上发表煽动性的言论和威胁，破坏抗议活动，以及在校园内的商店里使用了一只笔而没有付款。

他计划对该决定提出上诉，并称相关决定是为了试图保护这所"肮脏"的大学和中国共产党的商业利益。

校方表态

该大学的校长彼得·瓦尔盖斯（Peter Varghese）说，大学参议机构在休会期间将召开会议讨论这一停课问题。

瓦尔吉斯表示："调查结果的某些方面和惩罚的严厉性让我个人有些担心。"

据澳大利亚当地媒体ABC报道，昆士兰大学于5月20日举行了一次闭门听证会，决定是否开除帕夫洛的学籍。他本人在通过视频举行的听证会期间"离席"，称它不是公正的审判，而是"袋鼠法庭"。ABC援引昆士兰大学的表态报道称，听证会是要确定帕夫洛是否违反了大学的行为守则并导致昆士兰大学声名狼藉，但重申该案与帕夫洛先生批评昆大与中国的关系无关。

为此，帕夫洛得到了当地著名律师莫里斯（Tony Morris）的协助。学校的纪律委员会当时就表示，听证会可能在没有帕夫洛参与的情况下继续进行，并在他缺席的情况下做出决定。

和中国领事机构对峙

去年7月底，帕夫洛（Pavlou）参加了学校的一场抗议活动，期间亲北京和反北京的学生之间因对香港反送中活动的不同立场发生冲突。中国驻布里斯班总领事称组织者为分裂分子，引起了国际舆论的关注。随后，中华人民共和国驻布里斯班总理使馆公开表态称："极少数别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华分裂活动，引起包括大陆和香港在内的中国留学生的愤慨和抗议。"该总领馆"高度重视中国留学生安全，肯定中国留学生自发的爱国行为，坚决反对任何分裂国家的言行"。同时，中国官媒《环球时报》发表题为"今日昆士兰，《义勇军进行曲》好听！"的文章，点名帕夫洛，称他使用了写有"辱华内容"的"Facebook头像"。

截止到5月29日，帕夫洛在脸书上的头像是一个他本人的水墨风格自画像，黑色上衣上写着香港两字。黄色的头像背景上写着用中文和英文写着西藏、新疆、台湾等字样。他的脸书账号全名为："UQ Senator Drew Pavlou - Keep The Bastards Honest"（昆士兰大学参议Drew Pavlou--让杂种们保持诚实）。

中国总领馆7月底发布相关声明后，帕夫洛将中国驻布里斯本总领事徐杰一告上法庭，理由之一是自从中国总领馆的有关声明发布后，帕夫洛本人的社交媒体充斥着语言暴力的评论，甚至有人对他和他的家人的发出死亡威胁 。

5月29日校方停学决定公布当天，帕夫洛通过包括脸书在内的社交媒体发表声明称："自己本来马上还有6个月就能毕业"，而校方的决定让他在2022年年底之前无法继续学业。他会继续上诉，并继续为中国的人权事业做出自己的努力。

法新社报道称，澳大利亚是中国出国留学人员的首选目的地之一。目前有超过18万名中国留学生，每年为该国贡献超过68亿美元的经济收入。

昆士兰大学与中国官方机构建立了合作关系，在校内设有北京政府资助的孔子学院。