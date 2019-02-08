澳洲媒体曝光中国富商黄向墨曾私会澳高官

（德国之声中文网）澳大利亚国家广播电台ABC经调查显示，前该国移民部长彼得·达顿（Peter Dutton）2016年曾会晤中国亿万富翁黄向墨，两人探讨了怎样获得澳大利亚国籍事宜。

黄向墨是一系列丑闻的主角，对他的指责包括，以高额赞助澳国主要政党政治家的方式换取影响力。不过，他一直否认其做法有任何错误。

ABC批评指出，黄向墨向说客支付了数千澳元后，得到单独面见时任移民部长的达顿的机会。现在该事件曝光，让澳大利亚现政府卷入"外国影响澳国政坛"的丑闻，而且时机也很微妙，因为今年5月18日澳大利亚将举行议会大选。

今年2月，在该国情报部门的建议下，黄向墨在澳的长居身份被取消，之后他于上月被禁止入境，原因是怀疑他替中国搞宣传攻势。

周二（4月9日），达顿驳回对其渗透的指责是"无稽之谈"。他对记者说，"我从未从这个人那里得到过1澳元。我仅同他吃过一顿午餐，之后再也未见过他。"

不过，因同黄向墨关系密切而不得不退出政坛的前工党议员山姆·达斯季亚里（Sam Dastyari）则告诉ABC电台，身为移民部长的达顿于2015年火速批准黄向墨家属入籍的仪式。达斯季亚里说，达顿批准黄向墨家属入籍程序只走了短短数周，而一般而言则需要数月时间。

据ABC电台网站报道，从事房地产开发的黄向墨直接或通过其公司曾向澳大利亚政党捐款至少200万澳元，包括在达斯季亚里（Sam Dastyari）任秘书长时向新州工党捐款15万澳元。

澳大利亚现任总理莫里森（Scott Morrison）为自己的内阁进行了辩护，并称达斯季亚里是"无耻之徒"，欺骗国家。

但前任澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）则认为，ABC的报道让人"十分忧虑"。特恩布尔于去年曾推动堪培拉收紧间谍法以及反外国渗透法。去年年底时，澳大利亚自由党党内以达顿为核心的右翼势力向特恩布尔逼宫并迫使其下台。

周二特恩布尔告诉记者，"达顿有很多事情需要解释"，"他有可能担任负责澳大利亚国内安全的部长"，他呼吁莫里森总理在这件事情上有更多作为。

今年1月，堪培拉禁止外国人政治捐赠的法律生效，该法被广泛解读为针对中国。而中国则坚决驳回渗透澳大利亚政坛的说法，认为这是歇斯底里，以及恐惧的阴影在作怪。

李鱼/洪沙（法新社等）