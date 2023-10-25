澳洲如何平衡中美關係？ 專家：政軍分離

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanes）將於11月4日至7日訪華，成為7年來首度訪問中國的澳洲總理，顯示中澳關係正逐漸恢復正軌。與此同時，澳洲並未放棄與美國和英國的軍事同盟；專家分析，澳洲正在採取「政軍分離」的做法，盼能同時發展與美國和中國的關係。

這次訪中之行對中澳雙方都具有重大象徵意義，因為適逢澳大利亞工黨籍的前總理惠特拉姆（Edward Whitlam）首訪中國50週年，那是澳洲總理首次訪問中國。

阿爾巴尼斯22日發表聲明說，澳洲和中國之間的貿易，以及強大的社區、文化和商業聯繫，為兩國帶來了巨大的利益，而澳中關係的穩定也符合兩國利益。

但同一時間，澳洲也試圖強化與美國及其盟友的安全對話。對此，台灣國立政治大學外交系副教授黃奎博告訴DW，澳洲與中國的雙邊經貿所占比重，比美國與中國之間的貿易比重還高，再加上阿爾巴尼斯自上任後，似乎是以「政軍分離」的方式來處理對華和對美關係，所以此次出訪「不是令人意外之舉」。

而在美中之間，澳洲可能發揮關鍵角色。彭博社報導，6月在新加坡的演講中，阿爾巴尼斯將澳洲描述為一個中等強國，準備充當北京、華盛頓和亞太地區之間的中間人。

中美角力之間找平衡

法新社報導，阿爾巴尼斯預計美東時間週三將與美國總統拜登在白宮的橢圓形辦公室舉行會談，議題包含中國．以及英、美、澳三國的奧庫斯（AUKUS）協議。

拜登曾於今年5月，安排到澳洲雪梨參加本屆的美、日、印、澳「四方安全對話」（The Quad）領導人會議，但當時在美國政府可能面臨債務違約的情況下，拜登臨時取消了他任內首次的訪澳行程。

24日在美國舉行的新聞發佈會上，當媒體在美國問到阿爾巴尼斯，澳洲政府與微軟50億美元、包含網路安全的新合作，是否與中國有關時，他迴避了這個問題，而是只強調這是為了「增強我們數位基礎設施的彈性，同時也增強我們勞動能力的彈性。」

中國普遍被視為是澳洲的最大安全問題，但阿爾巴尼斯卻將前往中國進行友好訪問，24日被媒體問及這是否「具有諷刺意味」時，他回應，訪華目的是在澳洲創造良好、高薪的就業機會，「正如我在選舉前後多次說過的那樣，我們需要看到澳洲創造未來。我希望我們更有韌性」。

而對於在與中國恢復往來，卻仍與美國加強安全合作，會不會引發中國不滿的問題，黃奎博也向DW說，只要澳洲政府持續表示，在堅持其自身原則時，仍重視對中關係，而且對「一中政策」、「不支持台灣獨立」等議題的立場不變，北京當局則會為了讓澳美關係不至於快速鞏固、深化到下一階段，應該也會對澳洲「投桃報李」。

中澳關係回到「室溫」

本月稍早，北京釋放了在中國被拘留3年多、中國出生的澳洲籍記者成蕾。最新消息也指出，中國願意在5個月內重審對澳洲葡萄酒加徵的關稅。

澳方近期的諸多舉動，也被視為是對中國釋出善意，包含將暫停其向世貿組織（WTO）提出的申訴，並在21日時宣布，澳方對中資企業嵐橋集團所持有的達爾文港99年租約進行了安全評估，發現無須與該集團更改或取消租約。

中國外交部發言人毛寧在24日的例行記者會上回應，中方對此決定表示歡迎，「希望澳方繼續為中國企業在澳洲投資營運，提供良好營商環境」。而關於葡萄酒關稅等問題，毛寧也說，「中方願與澳方一道，繼續透過對話協商，妥善解決彼此關切問題，推動中澳關係進一步改善發展」。

部分中國學者對中澳關係的改善，展現出積極和樂觀的看法。例如中國四川大學國際事務教授龐中英就向香港《南華早報》表示，他認為，坎培拉正在尋求與最大的雙向貿易夥伴中國建立「新型關係」。

龐中英說：「夾在中國和西方之間的澳洲，正在積極探索與中國的新型關係，因為中美關係仍然充滿不確定性、並充滿挑戰。」

對此，澳洲坎培拉大學研究員格拉坦（Michelle Grattan）在政論網站《對話》（The Conversation）發表文章指出，中澳雙邊關係正迅速「回到室溫」，而這樣的關係解凍，在很大程度上是由中國考慮了更廣泛的外交和戰略利益。去年澳洲政府的政黨輪替，更極大地讓中國促進了這項調整。

無法脫勾的中澳經濟

分析人士認為，澳洲政府無法放棄對華關係，也不願意在一些議題上對中國表現的太為強硬，這可能與澳洲在貿易上無法與中國脫鉤有關。在2023年上半年，澳洲對中國的出口達到創紀錄的1025億美元。

香港《南華早報》5日報導，兩位知情人士透露，澳洲當局在過去8年中，曾進行了3次獨立的內部研究，以確定這個澳洲是否可以完全實現「供應鏈多元化」，並擺脫中國的束縛。但每次研究都表示：這項任務不可能達成。

一位消息人士向《南華早報》稱，澳洲外交與貿易部（DFAT）及財政部，曾聯合進行了兩次研究，第一次於2015年，第一次於2020年，兩次研究的結論都是「沒有其他市場，可以取代中國」。

但這位消息人士說，澳洲高層現在已有共識，經濟上要完全脫離中國是不可行的。

對美關係更重要？

可即使無法與中國「脫鉤」，地廣人稀的澳大利亞，仍需要在軍事和安全問題上，尋找一個長期可靠的信賴夥伴，而這個夥伴就是美國。

美國時政媒體Politico報導，在阿爾巴尼斯準備訪問北京的同時，澳洲政府仍繼續在澳洲北部紮下軍事根基，澳洲還計畫跟美國購買戰斧巡弋飛彈，希望透過增強遠距離打擊能力，來迫使中國重新考慮，若在印太地區採取任何軍事行動的可能成本。

阿爾巴尼斯24日在美國發表聲明指出，「美國當然是我們最親密的盟友、我們的主要策略夥伴和我們最大的雙向投資夥伴」。他說，澳洲和美國有共同價值觀、深厚的歷史，「以及對建立一個繁榮、安全、以和平方式，為全世界提供優質生活的世界的共同願景」。

黃奎博向DW分析，澳洲與美國的安全合作關係依然緊密，澳洲與美國的經貿關係則是合作與競爭並存，「但在與對中戰略競爭有關的關鍵礦物、量子、人工智慧（AI）等領域，以及供應鏈的韌性方面，澳美將持續加強合作」。

因此，在這樣的架構下，澳洲總理在訪問中國前，先於10月底前往美國訪問，在黃奎博看來「已經有很高的政治意涵」。這也顯示，即便澳洲政府持續改善對華關係，但「澳美關係」的重要性，仍高於「澳中關係」。

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