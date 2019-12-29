澳洲大火肆虐 首相飽受抨擊

(德国之声中文网)澳洲首相莫里森周四前往澳大利亚东南方被火灾破坏的科巴戈（Cobargo）进行视察，却因遭到当地民众的抨击与嘲讽，而不得不提早离开。受灾户批评首相没有针对新南威尔士州发生的森林大火充分采取行动。

新南威尔士州警方表示，本周有两位科巴戈人民在大火中丧失了性命，还有更多人失去了家园。一名63岁的父亲与他29岁的儿子在家中丧命。还有一名72岁的男子失踪。目前，大火已经吞噬了将近五百万公顷的土地，超过1400幢房屋被摧毁。澳联社报导，有超过17人罹难、数十人失踪。

新南威尔士州（NSW）政府周四（1月2日）要求所有游客离开从巴特曼斯贝（Batemans Bay）延伸250公里到维多利亚州边界的地区，堪称是澳洲历史上规模最大的一次撤离行动。

首相莫里森在前往灾区进行视察的时后，有人对他大喊「你不会在这里拿到任何选票」、「我们怎么会只有四辆卡车可以捍卫我们的城镇? 」莫里森接着被引导着离开城镇，但是仍然有人在他身后大喊「首相，那些罹难的人怎么办? 还有无家可归的人怎么办? 」

对于自己在视察时受到的待遇，莫里森告诉澳大利亚广播公司(ABC):「我能够理解人们的强烈心情，他们失去了一切，而且他们将来的日子也处在危险当中。」他说: 「我的工作室确保在这些困难的时刻，仍然能够稳定局势，并且支持这些州现在正在做出的应变措施。」

莫里森在大火爆发后的第一场记者会上，不但捍卫自己的应变能力，也坚称他的气候政策是「理性的」。

莫里森强力支持燃煤发电，认为火灾的起因是该国长达三年的干旱。

他说:「回应这次事件的最好方式，就是维持我们过往的应变方式，给予正在跟火灾搏斗的消防人员最高的信任。」他说他理解人们的苦痛、挫折感，但是「这是一个自然灾害，我们应该用最冷静、有秩序的方式处理...」

莫里森也坚持不会牺牲经济发展，改变他的气候政策，也说澳大利亚面对逆境的能力已经高于其他国家。

罗法/杨威廉(美联社、法新社、德新社、路透社)