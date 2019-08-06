澳洲大火肆虐 数千人紧急撤离

鉴于山火灾情恐将加剧，澳大利亚新南威尔士州发布疏散令，并宣布进入为期一周的紧急状态。当局称这是该地区“有史以来最大规模的人口撤离行动”。
（德国之声中文网）新南威尔士州（NSW）政府周四（1月2日）要求所有游客离开从巴特曼斯贝（Batemans Bay）延伸250公里到维多利亚州边界的地区。
新南威尔士州长格拉迪斯·贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布该州从当地时间3日上午8时进入为期一周的紧急状态，以便相关部门实施强制撤离。
贝雷吉克利安表示："我们并不是轻易做出这一决定，我们是想确保做好所有预防措施来应对可能会非常糟糕的周六"。根据气象预告，新南威尔士本周六将出现高温与强风，当地灾情可能会更加严重。
最大规模的人口撤离行动
新南威尔士州交通部部长安德鲁·康斯坦斯（Andrew Constance）称，这是该地区"有史以来最大规模的人口撤离行动"。
据报道，巴特曼斯贝的主要高速公路上交通拥堵。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）向被困人群表示，"请保持耐心……援助会到的"。
维州17人失踪
另据澳大利亚广播公司报道，维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）周四表示，该州有24个社区被山林大火隔绝，救援人员正在竭力开辟道路，进入受困社区，以便在本周末火灾风险加大前将民众疏散。
"我很难过，但必须告诉大家，现阶段有17人失踪，我们不清楚他们的下落。另外，还有一人已被证实死亡，"安德鲁斯在如是说。
澳大利亚山火肆虐已长达数月之久，造成至少17人死亡，1400座房屋和500多万公顷的土地被烧毁、大量动物被烧死。
周四，澳洲皇家海军的乔勒斯号船坞运输舰（HMAS Choules）抵达维多利亚州的马拉库塔镇（Mallacoota），援助当地约4000名因为逃避大火而滞留在海边的游客和居民。这艘运输舰带来了被困人群急需的饮水、食物以及医疗物资。据悉，这艘船一次可疏散约一千人。
安静/凝练（法新社，德新社等）