 澳洲大火肆虐 数千人紧急撤离 | 科技环境 | DW | 02.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

澳洲大火肆虐 数千人紧急撤离

鉴于山火灾情恐将加剧，澳大利亚新南威尔士州发布疏散令，并宣布进入为期一周的紧急状态。当局称这是该地区“有史以来最大规模的人口撤离行动”。

BdT Satellitenbild vom Brand der Batemans Bay in Australia (via Reuters)

巴特曼斯贝的卫星照片

（德国之声中文网）新南威尔士州（NSW）政府周四（1月2日）要求所有游客离开从巴特曼斯贝（Batemans Bay）延伸250公里到维多利亚州边界的地区。

新南威尔士州长格拉迪斯·贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布该州从当地时间3日上午8时进入为期一周的紧急状态，以便相关部门实施强制撤离。

贝雷吉克利安表示："我们并不是轻易做出这一决定，我们是想确保做好所有预防措施来应对可能会非常糟糕的周六"。根据气象预告，新南威尔士本周六将出现高温与强风，当地灾情可能会更加严重。

最大规模的人口撤离行动

新南威尔士州交通部部长安德鲁·康斯坦斯（Andrew Constance）称，这是该地区"有史以来最大规模的人口撤离行动"。

据报道，巴特曼斯贝的主要高速公路上交通拥堵。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）向被困人群表示，"请保持耐心……援助会到的"。

维州17人失踪

另据澳大利亚广播公司报道，维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）周四表示，该州有24个社区被山林大火隔绝，救援人员正在竭力开辟道路，进入受困社区，以便在本周末火灾风险加大前将民众疏散。

"我很难过，但必须告诉大家，现阶段有17人失踪，我们不清楚他们的下落。另外，还有一人已被证实死亡，"安德鲁斯在如是说。

澳大利亚山火肆虐已长达数月之久，造成至少17人死亡，1400座房屋和500多万公顷的土地被烧毁、大量动物被烧死。

周四，澳洲皇家海军的乔勒斯号船坞运输舰（HMAS Choules）抵达维多利亚州的马拉库塔镇（Mallacoota），援助当地约4000名因为逃避大火而滞留在海边的游客和居民。这艘运输舰带来了被困人群急需的饮水、食物以及医疗物资。据悉，这艘船一次可疏散约一千人。

  • Australien Waldbrände | in Mangrove Mountain (picture-alliance/dpa/AAP/J. Piper)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    不畏艰险的消防队员

    自上周以来，大风和高温天气越加助长了丛林大火的肆虐。新南威尔士州发生100多处丛林火灾，该地区处于紧急状态。不畏艰险的消防员昼夜灭火，有几人在灭火时遭受严重烧伤。

  • Australien Waldbrände | Südwesten von Sydney (picture-alliance/dpa/AAP/M. Tsikas)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    冲天大火吞噬大片森林

    丛林大火不断升级。12月5日，悉尼周边多个地区情况紧急。大量房屋受到大火的威胁。消防人员人手紧张。

  • Australien Waldbrände | Südwesten von Sydney (Reuters/AAP/M. Tsikas)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    救火车警笛长鸣

    肆虐的森林大火带来严重的威胁。进入12月，灾情不仅未减，反而再次告急。上周五，位于悉尼西南仅50公里远的丛林大火再次升级，严重威胁着居民的生命和财产。救火车警笛长鸣，呼啸着赶往灾区。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/R. Rycroft)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    大量森林被烧毁

    数周前，悉尼周边就已经沦为一片火海，这个大都市一直处于高危状态。这是悉尼西部被烧毁的一片丛林。一名消防队员正在对着被烧焦的树木喷水，以防后患。

  • BdTD Australien Känguru auf Futtersuche nach den schweren Waldbränden (Imago Images/AAP/J. Piper)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    动物面临致命威胁

    截至11月中旬，森林大火已经烧毁200多万英亩的土地。澳大利亚的袋鼠、考拉等动物面临致命的威胁。很多动物在大火中丧生。这只劫后余生，饥饿难耐的袋鼠在被烧毁的森林中徒劳地寻找着可吃的食物。

  • Sydney Küste Asche Buschbrände (Reuters/Imogen Brennan)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    火灾灰烬污染美丽沙滩

    严重的森林和丛林大火不仅污染着空气，而且也污染了美丽的海岸沙滩。大火燃烧后的灰烬也落入大海，黑呼呼的灰烬被海水冲上美丽的沙滩。

  • Buschbrände in Australien Sydney Oper Smog (picture_alliance/dpa/AAP/J. Carrett)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    火灾烟雾笼罩悉尼

    连月来的森林火灾蔓延到悉尼周边地区。周一（12月9日），悉尼上空烟雾弥漫，气温高达36度，空气质量严重恶化，AQI指数大规模超标。


安静/凝练（法新社，德新社等）

 

DW.COM

丛林大火令成千上万的度假者被困澳大利亚

在澳大利亚的一个沿海地区，数以千计的度假者因丛林大火逃到海滩。其他地区的情况也非常紧急。死亡人数继续增加。情况可能会变得更糟糕。 (31.12.2019)  

澳大利亚丛林火灾再次升级

自10月以来，澳大利亚的森林和丛林火灾持续肆虐，已经导致270万公顷的土地被烧毁。最近几天，大都市悉尼周边的丛林多处起火，导致悉尼上空烟雾弥漫，雾霾严重。 (10.12.2019)  

相关内容

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

德语媒体：中美打架 全球吃土 06.08.2019

人民币贬值、美国将中国列入汇率操纵国，美中之间的贸易战正在扩大为货币战。德语报刊纷纷就此刊发评论，认为全球经济都会因此而遭殃。

广告

经济纵横

Libanon Carlos Ghosn in Beirut (picture-alliance/dpa/R. Moukarzel )

汽车大亨戈恩的神奇潜逃

几天前，日产/雷诺汽车公司前总裁戈恩在日本警方的严格监控下成功大逃亡抵达黎巴嫩。现在东京正在对该案进行调查，伊斯坦布尔在进行缉捕；巴黎则表示，不会引渡他。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  