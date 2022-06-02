澳洲商界期待恢復中澳關係 華人不敢太樂觀

(德國之聲中文網) 澳洲廣播公司報導，澳大利亞葡萄與葡萄酒協會總經理麥克林（Lee McLean），在談到中國總理李克強對澳洲新總理阿爾巴尼斯的賀電時指出，儘管他並不期望中國市場立即重新開放，但他希望這將是政治重啟的第一步。「我們希望這預示著我們兩國在政治層面有進行對話的意願」，他說。

2020年底，中國對澳大利亞葡萄酒徵收高達218%的反傾銷關稅，扼殺了一個年價值10億澳元的市場。根據澳大利亞葡萄酒協會的數據，2020年，中國對澳大利亞葡萄酒來說，是價值12億澳元的市場。然而，今年3月，該市場價值猛降到只有2420萬澳元，從高峰期暴跌了98%。

澳大利亞肉類行業委員會的首席執行官哈欽森（Patrick Hutchinson）表示，他歡迎任何重啟雙邊關係和恢復與中國對話的機會。哈欽森說，「我們行業的問題是，而且一直是，與中國失去了對話」。

哈考特（Tim Harcourt）是悉尼科技大學公共政策和治理研究所的首席經濟學家，也曾經是澳大利亞貿易投資委員會（Austrade）的首席經濟學家。他認為，儘管市場多元化在短期內比他預期的更有效，但從長遠來看，改善與中國的關係將是戰略性的。

「中國的中產階級有三億人，他們的購買力可能比印尼、印度和美國加起來的價值還要高，」他說

澳洲新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese ）和工黨政府的上台，重燃了包含中國政府在內，許多人認為可以改善中澳關係的契機。

哈考特預測，澳洲阿爾巴尼斯在中國問題上，將成為像惠特拉姆和霍克那樣的總理......不是恐華症或嗜華症，而是與中國接觸，將其作為全球經濟的一個重要組成部分。哈考特還說，有鑑於澳大利亞在氣候變化和可再生能源方面的政策轉變以及中國在減少碳排放方面的雄心，「中國和澳大利亞的一個大機遇是氣候創新」。

新南威爾士大學副教授周圍歡也認為，澳洲政府的換屆，重新激發了中國想要與澳洲對話的意願。

澳洲華人對中澳關係審慎樂觀 但期待不高

澳廣報導，移居澳洲20多年的華裔商人袁祖文（Richard Yuan），是另一個被貿易戰連累受到損害的人。他的移民業務幫助了許多富裕的中國人投資和移民到澳大利亞來，但受貿易爭端和新冠疫情的影響，他的業務量下降了90%。袁祖文說：「這對我們的業務產生了巨大的負面影響，我經營了22年的業務幾乎全軍覆沒」。

不過，對工黨新政府的積極看法，已經轉化為過去一周商業諮詢的飆升。「目前與中國的貿易關係可能處於歷史低點，除了鐵礦石，新當選的工黨政府確實提供了一些真正的希望，」他說。

來自天津的貿易業者田松說，中國葡萄酒進口商希望看到澳大利亞和中國之間的緊張局勢得到緩解，這樣他們就可以再次從澳大利亞進口葡萄酒，但他認為，「陸克文擔任總理時，我們（中國）與澳大利亞的關係相當好」，「現在判斷工黨是否會對我們產生影響，還為時太早」

中國政府去年還將矛頭指向了國際教育領域，建議中國學生在貿易爭端期間不要到澳大利亞大學留學。而在疫情大流行期間，許多中國留學生都選擇了其他國家而不是澳大利亞，但也是由於澳大利亞過去苛刻的邊境限制。

澳廣報導說，顏明煌（Kirk Yan）在中國和澳大利亞兩國經營著一家教育機構，主要為澳大利亞大學招募中國留學生，他說「一些中國家長認為澳大利亞不是一個友好的國家，所以他們把孩子送到英國、美國或加拿大」。

同樣在留學行業工作的張先生認同顏明煌的說法，他向德國之聲記者表示，「中國家長擔心中澳關係，主要是擔心小孩的人身安全」，「還有一部分中國家長，其實根本就不想讓小孩出國」，張先生說。

在教育業工作的孔小姐，受到疫情的影響，已經四年多沒有離開澳洲，告訴德國之聲記者，她對工黨上台後的中澳關係，並沒有什麼太大的期待，「就是希望機票價格可以降一降」，「我想回家，然後買買淘寶的東西」，她說。

(綜合報導)

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