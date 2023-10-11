澳洲华裔记者成蕾获释 中国: 刑满驱逐出境

（德国之声中文网）遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾周三（10月11日）获释。澳大利亚总理阿尔巴尼斯周三向媒体证实此消息，并表示成蕾已回到墨尔本的家中与两名孩子团聚。

阿尔巴尼斯表示：「成女士的归来结束了她与家人这几年的艰难时光。这是政府长期以来一直寻求的结果，她的归来不仅会受到亲友、也受到所有澳大利亚人的热烈欢迎。」

彭博社报导，阿尔巴尼斯在记者会上表示，他周三中午已经与成蕾通过电话，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）则在机场迎接她的归来。

阿尔巴尼斯透露，他与成蕾在通话中谈及了她在今年八月被关押届满三年之际写给澳大利亚公众的信件。成蕾在信中描述了在狱中生活的情况，并写道她一年只被允许待在阳光下10小时。「她是一个非常坚强和有韧性的人...我与她通话时，她很高兴能回到墨尔本」，阿尔巴尼斯说。

成蕾获释的消息普遍被视为中澳关系升温的重要标志。自2022年5月澳大利亚工党政府执政以来，中澳两国关系迅速改善，包括重启高级别部长级会议，以及结束北京的多项出口制裁。成蕾获释的时间点正好是阿尔巴尼斯计划今年访问北京之前。其具体访问日期尚未公布。

中国外交部：充分保障当事人各项权利

48岁的成蕾原本担任中国环球电视网（CGTN）主播，2020年8月因涉嫌与他国分享国家机密而被拘留。2022年3月31日，成蕾案在北京市第二中级人民法院闭门审理。

中国官媒新华社周三报道，2020年5月，成蕾「受某境外机构人员攀拉，违反与聘用单位签署的保密条款，非法将工作中掌握的国家秘密内容通过手机提供给该境外机构」。报道称，北京市第二中级人民法院经开庭审理，以「为境外非法提供国家秘密罪」判处成蕾有期徒刑二年十一个月，附加驱逐出境。

中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上表示，成蕾在服刑期满后被北京市国家安全局依法执行驱逐出境。

汪文斌强调：「中国司法机关依法审理相关案件并作出判决，充分保障了当事人依法享有的各项权利，尊重并落实了澳方领事探视、获得通报等领事权。」

华裔作家杨恒均仍被关押

澳大利亚当局迄今一直在游说中国释放成蕾和另一名自2019年被中国关押的澳大利亚籍华裔作家杨恒均。

阿尔巴尼斯并未谈到杨恒均是否可能获释。「我们将继续为杨博士的利益、权利和福祉向中国各级当局进行辩护。」

58岁的杨恒均是作家及博主，主要创作间谍题材小说。杨恒均今年八月告诉家人，在被诊断出患有肾囊肿后，他担心自己可能死在北京的拘留所中。他的支持者呼吁将其释放并让他接受治疗。

2019年１月，杨恒均与妻子和继女从纽约飞往广州时，在白云机场遭到逮捕。2021年５月，杨恒均因「间谍罪」在北京受到闭门审判，至今尚未有判决结果。

（美联社、彭博社）

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