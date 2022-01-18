澳洲华裔记者成蕾下周受审 澳政府表示关切

（德国之声中文网）在确认被拘留近两年的澳洲华裔记者将于下周在中国出庭受审之后，澳大利亚政府周六（3月26日）对她的状况表示关切。

成蕾曾是中国环球电视网（CGTN）英语频道的主播，2020年8月失踪，去年2月被中国当局以涉嫌"非法向海外提供国家机密"正式逮捕。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在一份声明中说："澳大利亚政府定期对成女士的福祉和拘押环境提出严正关切。"她还证实澳洲工作人员周一已与成女士会面。

佩恩说，"我们希望按照国际规范，达到公正审判、程序正义和人道待遇的基本标准。"

成蕾是中国环球电视网（CGTN）英语频道观众一张熟悉的面孔，访问过全球各地的知名企业家。目前尚不清楚中国指控她的更多细节。

佩恩说："我们还要求允许澳大利亚官员出席3月31日成女士的庭审，这符合中国在澳中双边领事协议中的义务。"

成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作。

成蕾是澳大利亚公民。中国不允许双重国籍。

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政治动机？

如果被认定违反中国的国安法，成蕾可能会面临严厉的惩罚，最高可判处无期徒刑。

成蕾被拘押的时候，澳大利亚和中国之间的关系正陷入紧张状况。同时，中国未公布对她提出指控的更多信息。外界猜测她的被拘是出自政治动机，或是中国政府以人质对澳洲政府进行报复。

澳大利亚实施《反外国干涉法》，阻止中国在敏感领域的投资，并调查中国对澳洲公共生活的渗透，澳洲政府还要求对新冠疫情进行溯源调查。中国政府对这些事项均作出了愤怒的回应。

就在澳大利亚当局对中国官媒记者的住所进行突击检查之后不久，成蕾在中国遭到拘押。

她的被拘在中国的外国记者圈内引起震动。另外两名驻华澳洲记者伯特斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）在被约谈有关成蕾的问题之后逃离了中国。

在成蕾被拘押数月之后，中国政府还以涉嫌危害国家安全为由，拘留了彭博社北京分社的一名中国籍雇员范若伊（Haze Fan)。

（法新社）

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